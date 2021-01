gf-vip:-zorzi-salva-la-orlando-dalla-squalifica

Che cosa è accaduto a Stefania Orlando? Come mai la concorrente del Grande Fratello Vip ha rischiato la squalifica dopo la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini? Solo Tommaso Zorzi riesce a evitare l’irreparabile.

Stefania Orlando, sicuramente una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più amate, nel post diretta di ieri, lunedì 18 gennaio 2021 è stata presa da un momento di grandissimo sconforto. Durante la diretta Alfonso Signorini le ha mostrato le dichiarazioni che il suo ex marito Andrea Roncato ha rilasciato su di lei a Live non è la d’Urso, intervistato da Barbara d’Urso.

Roncato “fa crollare” la Orlando

L’attore e comico ha parlato della fine del loro matrimonio e ha mormorato del tradimento perpetrato dalla conduttrice al suoi danni. Certo, ha anche ammesso di non essere stato un uomo perfetto, tuttavia essere stata additata come una traditrice ha molto ferito Stefania, che ha sempre creduto nell’amicizia con Andrea, nonostante le loro strade si siano separate.

Stefania cerca di uscire dalla casa del GF Vip

Stefania proprio non riesce a capacitarsi di quello che ha sentito e, dopo la diretta, durante la quale è apparsa piuttosto provata, si è diretta a passo spedito verso la porta rossa della casa di Cinecittà, dicendo che se ne sarebbe andata. I suoi coinquilini hanno cercato di fermarla, hanno cercato di tranquillizzarla e di farla ragionare. Se la Orlando avesse infatti varcato la soglia della casa sarebbe stata sicuramente qualificata.

Tommaso “salva” Stefania dalla squalifica

Solo Tommaso Zorzi, suo grande amico, è riuscito a scongiurare l’irreparabile. L’influencer, che durante il percorso ha mostrato doti da showman davvero straordinarie, è stato l’unico a riuscire a fermare Stefania: “Amore, se esci tu esco anche io“.

La conduttrice ha un ultimo moto di ribellione: “Non mi interessa, per me va bene, peggio per te. Voi non avete capito, io me ne voglio andare”. Tommaso allora le lascia la strada libera e, indicandole la porta rossa, le dice: “Prego. Comunque se tu esci io vengo con te”. Alla fine Stefania si tranquillizza.

