gf-vip-puntata:-eliminata-cecilia-capriotti

Cecilia Capriotti è l’eliminata di questa settimana del Grande Fratello Vip. la vippona ha sbaragliato la concorrenza di Stefania Orlando, Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola.

Il Grande Fratello Vip perde un altro pezzo. Si tratta di Cecilia Capriotti, una delle ultime vippone entrate nella casa. La Capriotti ha ottenuto solamente il 3% delle preferenze del pubblico. A” sconfiggerla” sono state nell’ordine la ex concorrente di Temptation Island Carlotta Dell’Isola, che è stata votata dal 6% dei votanti, Stefania Orlando, che ha ottenuto il 31% delle preferenze, e Dayane Mello, come sempre fortissima, che ha ottenuto il 60% delle preferenze.

Come al solito Alfonso Signorini chiama a raccolta i vipponi in nomination e annuncia chi è il primo coinquilino – in questo caso coinquilina – che è salva: e fa subito il nome della Mello. La vippona È molto contenta. Stando agli esiti degli ultimi televoti, questo salvataggio non stupisce affatto: la modella brasiliana è molto amata dal pubblico.

La cartolina delle vippone de GF Vip

Le atre tre vippone vengono chiamate a fare un’ultima cartolina ai coinquilini: Carlotta fa la cartolina Dayane “perché c’è stata dal primo giorno in cui ho messo piede in questa casa. È stata una grande amica”.

Stefania Orlando la “scrive” a Tommaso Zorzi e, guardandolo negli occhi, gli dice: “Anche se tra noi non c’è più quella complicità di una volta, per me sei stato e sei ancora importantissimo, le tue fragilità iniziali sono state per me un punto di forza, mi sono sentita necessaria. Abbiamo riso, abbiamo pianto insieme e per me sei stato determinante. Grazie Tommy”.

Cecilia Capriotti fa la sua cartolina a Samantha De Grenet e a Tommaso Zorzi: “Samantha è mia amica da tanto tempo e la ringrazio per esserci sempre. Il fatto che lei ci sia è per me importante, perché mi conosce, mi sa prendere e sa comprendere il mio stato d’animo. Tommaso è stato per me una scoperta, non conoscevo la sua profondità e la sua sensibilità. Mi ha reso felice, insomma. Grazie”.

