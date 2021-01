gf-vip:-la-sorpresa-per-maria-teresa-ruta

Dopo la crisi di nervi che l’ha colpita in settimana, Maria Teresa Ruta riceve una sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip, un abbraccio di cui aveva particolarmente bisogno.

Maria Teresa Ruta viene mandata nel giardino del cugurio. Lì ad attenderla c’è una bella scatola infiocchettata. Al suo interno un barattolo a forma di boccale di birra. Al suo interno, a sua volta, una cream, che lei scambia per il profumo del suo papà. “Ho versato un po’ di acqua di colonia di mio papà in un barattolino. Ma in effetti era trasparente, non era questo… Si sarà solidificato con il freddo?”, si stupisce la giornalista e conduttrice.

Mentre prova ad annusarlo, capisce che il piccolo boccale non contiene il profumo del suo papà, ma una crema. Insomma, è uno scherzo! Non è però uno scherzo la comunicazione che per lei c’è qualcuno che la vuoi abbracciare e che lei potrà abbracciare. E in questo momento Maria Teresa ne ha davvero bisogno.

Leggi anche: GF Vip, Maria Teresa Ruta: lo spot piccante

Quella appena trascorsa è stata una settimana molto difficile per Maria Teresa Ruta, una delle veterane del Grande Fratello Vip. La giornalista e conduttrice sportiva ha avuto una crisi di nervi durante la quale ha pianto e urlato, sentendosi non accettata dai propri compagni di avventura che non le perdonano nulla.

L’abraccio per maria Teresa Ruta

Dopo averne parlato un po’ con lei durante la diretta del GF Vip di lunedì 18 gennaio 2021, Alfonso Signorini le ha comunicato che lui personalmente aveva organizzato una sorpresa per lei. La invita quindi a raggiungere il giardino del cucurio, che potrebbe essere ribattezzato come il giardino degli abbracci.

In quello spazio vi è infatti una grossa scatola trasparente con delle “braccia“ di cellophane , dove il vippone e il suo “ospite” possono infilare le braccia per abbracciarsi. Mai come ora la Ruta ne aveva bisogno. Maria Teresa, con la sua solita falcata corre nel luogo indicatole dal conduttore.

Alfonso Signorini le comunica che c’è un abbraccio tutto per lei. E bell’abbraccio è di sua figlia Guenda Goria, con cui la Ruta aveva iniziato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Guenda rimprovera dolcemente mamma: “Sei meravigliosa, bellissima, della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Non dire più che sei brutta. Tu sei come il nonno, che era meraviglioso. Sei la parte migliore di noi, sono fiera di te, vai avanti per noi”.

Potrebbe interessarti: GF Vip: Maria Teresa Ruta abbandona la Casa per la figlia?