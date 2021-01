gabriella-pession:-in-costume-dall’altra-parte-del-mondo,-che-bomba-foto

Gabriella Pession è sempre più bella sulle foto di Instagram, sapete dov’è in questo momento? Dall’altra parte del mondo in dolce compagnia

L’attrice Gabriella Pession ( Getty Images)

Attrice italiana con cittadinanza statunitense, Gabriella Pession è molto apprezzata dal pubblico a livello internazionale. Il suo sogno da bambina era quello di diventare una pattinatrice ma a causa di un imprevisto ha dovuto abbandonare quella strada e dedicarsi ad altro. Così la vita le ha riservato una seconda possibilità, quella della recitazione che le ha donato tanto successo e notorietà. Dalla fine degli anni ’90 è iniziata per lei un nuovo percorso.

Gabriella Pession: FOTO senza veli

L’attrice Gabriella Pession (Getty Images)

Oggi Gabriella si trova a Los Angeles in compagnia della sua famiglia. Così su Instagram sfoggia foto che fanno invidia all’Italia, in piena emergenza sanitaria. L’attrice invece, probabilmente impegnata in uno shooting, si mostra in costume sulle spiagge della California con un cappotto che le copre le spalle. Sensuale, fine, con lo sguardo rivolto verso il basso e una posa osé.

“Non vedo l’ora di vederti in tv” commenta un utente; “Bella e brava” scrive un altro. I fan attendono l’uscita di un nuovo progetto a cui sta lavorando: “Stiamo lavorando per voi” annuncia su Instagram. Da quanto si apprende, sembra che l’attrice stia collaborando alla creazione di un fumetto.

Anche questa a quanto pare è una delle sue più grandi passioni e allora non ci resta che attendere l’uscita del grande lavoro. Sarà senza dubbio un successo!