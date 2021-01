francesco-monte-commenta-la-diretta-di-zayn-facendo-una-richiesta-particolare-e-finisce-in-tendenza-su-twitter

Spread the love

Francesco Monte oggi è arrivato primo tra le tendenze di Twitter.

Che cosa avrà fatto mai l’ex di Cecilia Rodriguez per scalare le classifiche del social network? È presto detto!

L’ex degli One Direction Zayn Malik ha proposto ai suoi fan una diretta su Instagram alla quale ha partecipato in maniera attiva e propositiva proprio Francesco Monte.

Quest’ultimo ha cominciato a lasciare una serie di commenti alla diretta di Zayn Malik, nella speranza di essere letto. Ciò che ha destato interesse è però stata la curiosa richiesta rivolta da Francesco Monte al cantante al quale ha chiesto di cimentarsi in un duetto assieme.

L’ex One Direction non ha però notato il commento di Francesco Monte, oppure l’ha visto, ma è passato oltre. Sta di fatto che non ha risposto.

I fan di Zayn, tuttavia, non hanno preso molto bene le continue richieste di Monte accusandolo di essere solo alla ricerca di visibilità e di pubblicità con l’obiettivo di raccogliere followers.

L’ex tronista ha però respinto le accuse, dichiarando di essere anche lui un fan del cantante.

Ecco i commenti di Francesco Monte alla diretta di Zayn: