Fabrizio Corona e la solidarietà alla situazione: il gesto estremo

Fabrizio Corona prova ad aiutare in questo momento di crisi economica, lo fa attraverso un gesto estremo inaspettato

Fabrizio Corona (Instagram)coronaFabrizio Corona sta attraversando un periodo molto interessante della sua vita. La ritrovata libertà, la fine delle beghe giudiziarie che lo hanno visto protagonista per anni anche sulle prime pagine del giornali. Adesso l’imprenditore siciliano sembra aver ritrovato un po’ di serenità.

Il tutto traspare abbondantemente attraverso i social network: Fabrizio è attivo, si sta dedicando anima e corpo al suo lavoro, anche con il marchio ‘Adalet’ per il quale si sta pensando anche ad aprire degli store, uno dei quali annunciato nelle scorse settimane in quel di Torino.

Una serenità che, va detto, non è costante. Per uno come Corona, va da sé, la polemica si nasconde sempre dietro l’angolo. E cosi gli scorsi mesi sono stati particolari, anche per le questione legate alla sua famiglia. Il figlio Carlos Maria e l’ex compagna Nina Moric, tutto finiti al centro di un polverone mediatico.

Ad oggi, anche sotto questo punto di vista, le acque sembrano essersi placate. Fabrizio è attento a godersi anche gli affetti, la famiglia, cosi come mostrano anche gli scatti recenti pubblicati attraverso i social network.

Fabrizio Corona, il messaggio per gli “ultimi”

In questo periodo di crisi, poi, sarà capitato anche a Corona di aver modo di riflettere su quanto sta investendo il mondo. La crisi economica sta imperversando in tutto il pianeta, ed ovviamente anche l’Italia rientra tra i paesi più colpiti dalla Pandemia, non solo per quanto riguarda l’emergenza sanitaria.

E cosi è proprio Fabrizio a lanciare un messaggio di speranza, provando a tendere la mano (alla sua maniera, va detto) mostrando l’ultima delle sue trovare attraverso il proprio account Instagram.

Fabrizio Corona (Instagram)

In sostanza, Corona ha offerto ai propri followers una possibilità di lavoro. Non direttamente, si intende, ma sponsorizzando la pagine di un manager legato ad un’azienda che offre lavoro.

Un modo per provare a tendere la mano soprattutto nei confronti di chi sta vivendo questo momento in un clima particolare. Tanti hanno perso il posto di lavoro, come specificato dallo stesso Fabrizio che ha cosi provato a dare una mano. Un gesto di grande positività.