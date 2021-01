conte-al-senato-per-la-fiducia:-“da-italia-viva-attacchi-scomposti,-disseminate-mine-sul-percorso-comune”

Un discorso praticamente fotocopia, rivendicano gli stessi successi, prendendo ancora una volta le distanze da Italia Viva ‘colpevole’ della crisi politica e chiudendo le porte al rientro dei renziani nella maggioranza di governo. Giuseppe Conte parla nell’Aula del Senato per cercare la fiducia e proseguire la sua esperienza di governo assieme a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e lo fa fornendo un assist ai ‘volonterosi’.

Chiaro infatti il progetto politico dell’avvocato pugliese: andare avanti, senza dimissioni, con un Conte 2-bis allargato al centro e ai nuovi “costruttori”, un tempo assai recente bollati come voltagabbana. Fra gli iscritti a parlare dopo le comunicazioni di Conte ci sono tra gli altri anche Matteo Renzi e Matteo Salvini: il primo lo farà durante la discussione generale, il secondo per le dichiarazioni di voto dei gruppi.

Conte ha prima aperto il suo discorso ricordando la scomparsa di Emanuele Macaluso, storico parlamentare comunista e giornalista morto oggi a 96 anni, poi ha discusso di quelli che ritiene i meriti del suo esecutivo, elencando alcune misure approvate nei mesi di governo. Integrando e modificando quindi il suo discorso di ieri alla Camera, Conte spiega che “non intendevo dire che i ristori sono sufficienti a compensare le perdite subite”.

Altro punto diverso rispetto al discorso di lunedì in un passaggio sull’Unione Europea: il premier ha infatti introdotto il tema della Conferenza sul futuro dell’UE, un’ampia consultazione della politica e della società civile sul progetto di integrazione europea, che si terrà probabilmente fra 2021 e 2022.



L’attacco a Italia Viva arriva invece prima del previsto. Conte infatti si è difeso dalle accuse dei renziani di non aver nominato i commissari per sbloccare i cantieri, come previsto dal cosiddetto decreto semplificazioni. “Le opere non sono bloccate, non sono mai state bloccate, perché è stato attuato l’articolo che dà ai commissari speciali poteri” per portarle avanti. E lo dimostra il fatto che nel 2020 abbiamo avuto 43,3 miliardi di appalti rispetto ai 39,4 miliardi nel 2019”, ha spiegato ai senatori il premier.

Quanto alla crisi innescata dalle dimissioni delle ministre renziane Bonetti e Bellanova, Conte riprende il discorso già tenuto ieri alla Camera: “Si è aperta una crisi che oggi deve trovare qui, in questa sede, il proprio chiarimento secondo i principi di trasparenza del confronto e della linearità di azione che ha caratterizzato il mio mandato”.

Quindi l’attacco sulle motivazioni della crisi: “Tante famiglie che ci stanno guardando in questo momento stanno soffrendo per la perdita dei propri cari. Confesso di avvertire un certo disagio. Sono qui oggi non per illustrare la bozza ultima, migliorata del Recovery Plan, ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i cittadini, ma devo confessarlo, io stesso, non ravviso alcun plausibile fondamento. C’era bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No”. Contro i renziani è arrivato un attacco piuttosto duro, già pronunciato ieri ma che oggi è stato sottolineato dal rumoreggiare dei senatori: il premier ha infatti parlato di “attacchi mediatici molto aspri e a volte anche scomposti” da Italia Viva.

A differenza del discorso di ieri, Conte si è anche difeso da alcune critiche sull’operato dell’esecutivo: “Mi sono state rivolte accuse di immobilismo e al contempo di non avere la capacità di decidere. Posso dire che è complicato lavorare e governare così, con chi continuamente dissemina mine sul percorso comune, in continuazione, e mira a logorare un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza”.

© Riproduzione riservata