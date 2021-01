can-yaman-e-diletta-leotta:-nuove-conferme-sul-presunto-flirt-(foto)

Spread the love











Sembra confermato il flirt tra l’attore turco Can Yaman e la show girl Diletta Leotta: nuovi dettagli sulla loro relazione Anche l’attore protagonista di DayDreamer e la conduttrice di Dazn non hanno ancora confermato il loro flirt in modo ufficiale, i loro gesti non lasciano dubbi. Sono ormai giorni che si parla di un legame […]

