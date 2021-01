calciomercato-milan,-contatti-continui-col-real-madrid:-scambio-possibile

Calciomercato Milan, si lavora allo scambio col Real Madrid. Dalla Spagna ne sono sicuri: si può fare

Calciomercato Milan, si lavora allo scambio col Real Madrid (Getty Images)

Il Milan è la squadra protagonista della sessione invernale di calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Meité dal Torino – che ha già esordito contro il Cagliari – anche Mario Mandzukic ha firmato il suo contratto. A breve è atteso in Italia Tomori dal Chelsea, per un triplo colpo che va a rinforzare tutti i reparti del campo.

Ma sembra che non sia ancora finita qui. Maldini e Massara sono infatti scatenati e, a meno di 2 settimane dalla chiusura della sessione invernale, sembra che ci possano essere altri colpi in canna. Oltre al terzino sinistro (si parla di Junior Firpo dal Barcellona), i rossoneri sono in contatto col Real Madrid per uno scambio.

Calciomercato Milan, Lucas Vazquez in cambio di Diaz: il Real Madrid ci crede

Lucas Vazquez in cambio di Brahim Diaz: il Real Madrid ci crede (Getty Images)

Stando a quanto riferisce Defensa Central, il Real Madrid sarebbe seriamente intenzionato a riportare a casa Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo è in prestito secco al Milan, e ancora non si è parlato di un possibile riscatto. Per arrivare a lui già in questa sessione di calciomercato e quindi con 6 mesi di anticipo, l’ipotesi è quella di inserire nella trattativa Lucas Vazquez. L’esterno spagnolo ha ormai deciso di non rinnovare il suo contratto, nonostante i continui tentativi da parte delle Merengues.

L’idea è quindi quella di cederlo al Milan e riprendersi Brahim Diaz, che tornerebbe nella squadra che detiene il suo cartellino. Al momento si tratta solo di un’ipotesi e la dirigenza di via Aldo Rossi non sembra molto convinta dell’operazione. Qualora gli spagnoli chiedessero troppo per la cifra del riscatto, però, un discorso di questo tipo potrebbe prendere piede.