briciole-dei-biscotti:-un-po’-di-idee-per-non-buttarle

Le briciole dei biscotti possono diventare la base per golose ricette di riciclo? Assolutamente sì. Quante volte vi è capitato di buttare i pacchi dei biscotti con il fondo pieno di briciole? Un vero spreco obiettivamente, sopratutto se con tutte quelle briciole si possono creare degli altri dolci! Quali? Ecco un po’ di idee!

Come fare una torta con le briciole dei biscotti

Il modo più semplice per riciclare le briciole di biscotti è preparare una gustosa torta, poco elaborata e perfetta per la colazione o la merenda.

Ingredienti

Per preparare la torta di briciole di biscotti vi serviranno: 150 g di briciole di biscotti variegati, 100 g di farina 00, 50 g di zucchero, 3 uova, 100 ml di latte, lievito per dolci, zucchero a velo.

Procedimento

La preparazione della torta con le briciole di biscotti, come detto, è davvero molto semplice. La prima cosa da fare è tritare finemente tutte le briciole raccolte, utilizzando un mixer o un frullatore da cucina. In un recipiente abbastanza capiente, poi, dovete aggiungere alle briciole tritate le uova e lo zucchero, amalgamando il composto con le fruste da cucina. Dopo aver mescolato bene bisogna aggiungere il latte, la farina e il lievito, continuando ad amalgamare fino ad ottenere un composto senza grumi e perfettamente omogeneo.

Dopo aver imburrato una teglia da forno occorre versare il preparato per la torta avendo cura di distribuirlo in modo uniforme e lasciarlo cuocere nel forno preriscaldato a 180° per 45 minuti o fino a che è ben asciutto anche all’interno. Una volta tolta dal forno, la torta va lasciata raffreddare un po’ prima di consumarla e poi va cosparsa di zucchero a velo o scaglie di cocco, a seconda dei gusti.

Briciole di biscotti: ricette di riciclo creativo

Oltre a questa semplice ricetta le briciole di biscotti possono diventare anche la base perfetta per una gustosa cheesecake, si possono aggiungere ai cereali e al muesli per la colazione in tazza con il latte o lo yogurt, per decorare e dare gusto alle meringhe o per preparare un salame al cioccolato riciclato e buonissimo.