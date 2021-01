brand-sostenibili:-7-nomi-da-conoscere-subito

Con l’avvento dei processi industriali su larga scala e dopo anni di disinteresse verso l’ambiente, la Terra sta affrontando un periodo di cambiamenti, dai risvolti significativi per la vita di flora, fauna e umana. In passato – non molti anni fa, diciamola tutta, – scegliere ecosostenibile significava essere sì buoni nei confronti dell’ambiente ma anche arrivare a un compromesso tra noi stessi e un’attitude non del tutto di design. L’ecofriendly, quello del passato, era un mix newage di patchwork di stoffe e di formulazioni di bellezza piuttosto insipide. Però, chi sosteneva il bene per l’ambiente, chiudeva un occhio su questi deterrenti. Ed è stato un gesto pioneristico, oltre che responsabile. Oggi, chi ancora non ha abbracciato il benessere del pianeta, non ha più scuse. Complici colossi fashion del calibro di H&M, brand beauty handmade come Lush, griffe alla Stella McCartney e realtà online come Frida Project. Scegliere green inizia così a diventare l’emblema della coolness, oltre a dimostrare di voler bene l’ambiente. Oggi, ovunque guardiamo con attenzione, moltissimi brand hanno aperto gli occhi sull’importanza dell’etica, sulla trasparenza e sulla responsabilità. La lista di nomi potrebbe essere infinita: Mara Hoffman, Rothy’s, Reformation, Stella Jean, Mother of Pearl, Abysse, Edun, Sézane, giusto per citare i più famosi. Ma noi di Ad vogliamo segnalarvi 7 brand che, ancora, probabilmente non conoscete. Sono tutte realtà che lavorano per rendere i prodotti di lifestyle approvati anche dal nostro Pianeta. Perché un piano b non esiste ed è giusto esserne consapevoli, anche iniziando da come curiamo la nostra pelle e da cosa indossiamo.

ARTISAN OF IQ



La fondatrice del brand, Ileana Quinones, ha voluto dare vita ad accessori sostenibili, eticamente fatti a mano nel sud-est asiatico da donne artigiane locali. Ileana crede nella creazione di collezioni significative e nella conservazione delle antiche tradizioni artigianali, con l’obiettivo di dare anche lavoro alle artigiane, un’opportunità che ne migliora educazione e qualità di vita. Così, Ileana collabora con i migliori fabbri in Tailandia, che usano ancora le tecniche di lavorazione dei metalli risalenti al periodo Oudong, fa intrecciare le borse nel cuore della giungla della Cambogia e i pompon, ricavati dai bozzoli di seta, vengono realizzati a mano, uno a uno. Tra i best seller c’è la borsa Nolita Romani, amata anche da Olivia Palermo e Sofia Vergara, che richiede molto tempo, esattamente 12 giorni, di realizzazione. In quanto ai gioielli, tutti in oro 18kt e argento sterling etici, sono impreziositi da pietre e perle di gemme naturali, di cui Ileana e il suo team conoscono la fonte della produzione dall’inizio alla fine.

MARIA NILA



Sin dalla sua fondazione, il brand curativo per i capelli, si è sforzato di creare linee e prodotti con un basso impatto ambientale, prestando particolare attenzione alla sostenibilità della sua catena di produzione e alla provenienza degli ingredienti utilizzati nelle proprie formulazioni, tutti vegani e cruelty-free. Ora, in perfetta linea con la propria filosofia, si è evoluta ancora di più, scegliendo Eco Therapy Revive per guidare la strada verso un concetto di packaging completamente sostenibile in collaborazione con Ocean Waste Plastic, che ha consentito una raccolta totale di oltre 959.000 contenitori in plastica dagli oceani nell’arco del 2020. Ogni bottiglia della linea è costituita al 100% da plastica recuperata dagli oceani, e il contenuto sono formulazioni naturali e organiche certificate da ECOCERT, la più prestigiosa in materia di prodotti beauty sostenibili.

LÀ FUORI



Un brand nato con l’obiettivo di unire cuori nomadi e creativi, impegnati nella valorizzazione, inclusione e salvaguardia delle culture artigiane. Il suo impegno è mirato anche nel far conoscere culture e tradizioni tessili in via di estinzione, con il desiderio di instaurare un nuovo dialogo creativo con loro. Ogni collezione è realizzata per il 30% da donne artigiane in giro per il mondo e il 10% dei profitti è condiviso direttamente con le tessitrici, le ricamatrici e tutte le persone che collaborano con il brand. I tessuti sono ricavati da fibre organiche, hanno colori ecologici e packaging riutilizzabili. In più ogni ricamo è realizzato a mano. L’ultima collezione nata è Stories of Sapa, ispirata al Vietnam e, come le precedenti, vuole sensibilizzare sulla scelta di un abito, non solo simbolo di identità ma anche di sostegno agli artigiani che lo producono.

PALOROSA



Per la fondatrice, l’architetto italiana di origine guatemalteca Cecilia Pirani, il processo è un’eredità, la durabilità e la sostenibilità sono invece valori che si ritrovano nell’artigianalità locale. Le forme delle sue borse e degli oggetti per la casa sono ideati a Milano in collaborazione con il team in Guatemala, e sono una vera eredità della cultura latino americana che si intreccia inevitabilmente a quella italiana. Ogni creazione mostra le incredibili abilità manuali e tecniche degli artigiani, unite alla sostenibilità delle plastiche riciclate usate e prive di PVC, che contribuiscono a rendere i prodotti leggeri, minimali ed estremamente durevoli. Protagonisti sono anche il cuoio naturale delle etichette e il cotone, al 100%, tessuto a mano su telai a pedale per realizzare le fodere tono su tono. Il marchio sta esplorando nuove tecniche e fibre naturali, proponendole in palette colore singolari, tutte principalmente made to order per evitare la sovrapproduzione.

CANADA GOOSE



Mantenere il pianeta freddo e le persone al caldo è possibile. Lo dimostra il brand dall’approccio sempre guidato da un costante miglioramento. La novità è The Standard Expedition Parka, il suo primo parka sostenibile, dall’imbottitura responsabile, realizzato con materiali riciclati e cotone organico. Per l’impatto ambientale questo è un nuovo record: c’è stata infatti una decisiva riduzione nelle emissioni di carbonio e nell’impiego dell’acqua. Il brand ha infatti trasformato il suo tradizionale tessuto Arctic Tech®, conservandone le stesse qualità e caratteristiche prestazionali, con la creazione di un tessuto Recycled Organic Arctic Tech, una miscela unica di poliestere riciclato e cotone organico. Anche la parte esterna è realizzata in nylon riciclato al 100%, derivato dal tessuto Feather-Light Ripstop del brand. Ma non finisce qui. Nel suo Bilancio di Sostenibilità 2019, il marchio ha annunciato l’introduzione della pelliccia rigenerata nella propria catena di fornitura. Canada Goose ama anche gli orsi polari e il loro habitat. HUMANATURE è la sua piattaforma dove sostenibilità e il lavoro filantropico del brand si incontrano.

LIDO & LIDO SPORT



Il desiderio di Daria Stankiewicz è di ripensare l’esperienza al mare in un’ottica contemporanea. Così, nel 2017, crea una linea beachwear minimalista, dal design razionalista e con un pizzico di nostalgia per le vacanze passate, che prende il nome della laguna veneziana. Il brand made in Italy utilizza solo materiali sostenibili e riciclati, privi di emissioni di anidride carbonica, sostanze chimiche e rifiuti, anche nella novità Lido Sport, capi essenziali disponibili in quattro colori che sono avanguardisti proprio perché guardano al passato.

VOTARY



Il progetto è nato al tavolo di cucina della truccatrice Arabella Preston, che ha iniziato a mescolare oli vegetali puri per purificare la propria pelle. Entusiasta del loro potere trasformativo, ha co-creato, insieme alla sua amica ed ex collega Charlotte Semler, il brand di bellezza consapevole e sostenibile. Sul mercato ha notevolmente alzato il livello dei prodotti di cura della pelle a base botanica. Orgogliosamente vegano e cruelty- free, ha anche gli imballaggi di carta e cartone riciclabili, certificati FSC e PEFC e a supporto del World Land Trust, per compensare eventuali emissioni prodotte durante la fabbricazione e biodegradabili al 100%. Non ammette insomma deroghe, nè per la bellezza della pelle né tanto meno per il bene del pianeta.

