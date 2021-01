via-il-simulatore-di-golf-di-trump,-entra-(forse)-la-cyclette-di-biden:-la-casa-bianca-si-prepara-al-trasloco

NEW YORK – L’Inauguration Day, per tradizione, sarebbe anche quello del Moving Day, del cambio di inquilino alla Casa Bianca, ma stavolta potremmo vivere un’esperienza diversa dal solito, più vicina a una commedia di Neil Simon in cui uno lascia la scena uscendo da una porta mentre l’altro irrompe, entrando da quella opposta.

Donald Trump ha già annunciato che non farà gli onori di casa al suo successore, Joe Biden. Non lo accoglierà all’ingresso, al massimo gli lascerà le chiavi sotto lo zerbino. L’emergenza Covid però potrebbe rendere la transizione più complicata e insolita. Il cambio, generalmente, è un’operazione calcolata al minuto, seguendo il rigido protocollo presidenziale. in genere dura cinque ore, e scatta dal momento in cui vecchio e nuovo presidente, dopo l’incontro di rito, escono per avviare la cerimonia.

Il successore si dirige a Capitol Hill per il giuramento e poi partecipa alla parata che da Pennsylvania Avenue porta alla Casa Bianca. “Di base – spiega Matt Costello, studioso di storia presidenziale – i camion per il trasloco aspettano fuori dalla residenza e appena il presidente e il successore lasciano la dimora dopo l’incontro, gli addetti caricano gli ultimi scatoloni del primo e scaricano quelli del secondo”.

La moglie di Biden, Jill, ha spiegato che da due mesi sta preparando il trasloco dalla casa di Wilmington, nel Delaware. E lo stesso ha fatto Melania da novembre, nonostante le battaglie del marito per ribaltare il voto. Ma cosa succederà, di preciso, il 20 gennaio? Trump non solo non incontrerà il 46° presidente degli Stati Uniti, ma lascerà Washington in anticipo. Quando? Non lo ha detto, per non dare vantaggi al successore, ma secondo i media Usa nella stessa mattina del 20. Il tradizionale pranzo a Capitol Hill è stato annullato, mentre la parata sarà solo virtuale. Tutto finirà per accorciare i tempi e mettere fretta al personale in uscita e a quello che ne prenderà il posto.

Trump si porterà via il simulatore di golf TrackMan, da 50mila dollari, mentre Biden vorrebbe portarsi alla Casa Bianca una ‘smart bike’ per mantenersi in forma. È una bike da spinning collegata a un sistema video che permette di correre da casa, condividendo l’allenamento con un allenatore virtuale o reale e decine di amici. In Usa questo tipo di strumento sta spopolando, ma gli 007 che si occuperanno della sicurezza di Biden non sono d’accordo. Un sistema ‘aperto’ e così invasivo potrebbe essere violato dagli hacker e rappresentare un buco nella security.

In mezzo c’è anche il problema della disinfestazione da Covid: tutti i locali dovranno essere igienizzati al centimetro, un’operazione lunga e laboriosa che costerà più di mezzo milione di dollari, a cui vanno aggiunti 73mila dollari per ripulire decine di tappeti e tendaggi, 115mila per la nuova moquette con gigantesco stemma federale e 53mila per imbiancature e carta da parati. L’igienizzazione, che rappresenta il grosso di tutta l’operazione, è stata pretesa dai Biden e dal Pentagono alla luce del fatto che la Casa Bianca, in questi mesi, è diventato un focolaio di contagi, tra ricevimenti e cerimonie fatte in barba a qualsiasi norma di sicurezza.

Lo stesso Trump e la moglie Melania avevano contratto il virus. Questa procedura probabilmente costringerà i Biden ad aspettare qualche ora in più del previsto, prima di entrare nella residenza. Ma alla fine, quando chiuderanno la porta alle loro spalle, potranno davvero sentirsi a casa, e divertirsi a visitare ogni stanza per accertarsi che anche i grandi ritratti del predecessore siano stati portati via.