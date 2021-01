trovati-i-corpi-senza-vita-di-due-scialpinisti-dispersi-sull’alpe-devero

Nel corso della mattinata di oggi (17 gennaio) sono state attivate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per il mancato rientro di due scialpinisti all’Alpe Devero (Vb). I due erano partiti ieri per una gita e avrebbero pernottato in baita nella borgata, ma questa mattina non sono stati avvistati e intorno alle 9.30 è stata effettuata la chiamata d’emergenza.

Pochi minuti fa, purtroppo, sono state ritrovate le salme dei due scialpinisti: si trovavano in fondo al vallone lungo il sentiero estivo che collega il Devero con la frazione di Crampiolo. Sono probabilmente precipitati in un tratto molto esposto e ripido. Ritrovati grazie alla localizzazione dei telefoni attivata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha fornito una localizzazione di massima, in seguito le squadre a terra hanno individuato i corpi. Si tratta di una coppia residente il Lombardia. L’incidente è avvenuto ieri, ma il mancato rientro è stato lanciato soltanto questa mattina. Non si è trattato di una valanga.