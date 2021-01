Tendenza sunset: il design ispirato all’ora più dolce

ECLISSI DI SOLE E LUNA

Lampada Alchemie T di Giulia Archimede per Catellani&Smith

La lampada Alchemie T di Giulia Archimede per Catellani & Smith è disegnata come una scultura. Un disco in ottone scorre sulla base in Pietra Medea, mentre un altro in alabastro, che nasconde un LED, rimane fisso, generando un’eclissi.