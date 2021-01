superstite-di-aushwitz-oggi-si-vaccina

I campi di concentramento di Aushwitz sono stati un vero dramma per un uomo che quest’oggi si vaccina contro il Coronavirus.

sami modiani aushwitz (web source)

Sopravvivere sia alla seconda guerra mondiale che all’epidemia da Coronavirus sembra impossibile. C’è però chi ce l’ha fatta, come Sami Modiani. L’uomo, oggi 90enne, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid nella giornata di oggi all’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Si tratta di un grande traguardo per lui, che da giovane ha avuto grande paura della morte, soprattutto perché è dovuto passare dai campi di concentramento di Aushwitz, in un vero e proprio film dell’orrore per lui e per la sua famiglia.

Deportato nel campo di concentramento

Sami fu deportato dall’isola di Rodi in Grecia quando aveva solo 13 anni. Il campo di concentramento diventò per lui una vera e propria prigione. Il momento della liberazione fu una gioia, nonostante il dolore è divenuto un ricordo indelebile nella sua mente. Ecco perché, sapendo di aver rischiato la vita, ora guarda tutto con occhi diversi.