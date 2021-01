Serie A, altro esonero in arrivo: già contattato Mazzarri 

Serie A, sta per saltare un’altra partita. Già contattato e allertato Walter Mazzarri che va verso un clamoroso ritorno in campionato.

Walter Mazzarri (Getty Images)

Occhi puntati su Cagliari-Milan che domani chiuderà la 18a giornata di Serie A. E non solo per capire se i rossoneri risponderanno all’aggancio dell’Inter dopo la vittoria contro la Juventus, ma anche per comprendere cosa ne sarà di Eusebio Di Francesco e della squadra sarda. Secondo quanto infatti riferisce Tuttomercaweb, la panchina rossoblu è a fortissimo rischio dati gli ultimi risultati deludenti e l’insoddisfazione del presidente Tommaso Giulini.

Leggi anche —-> Calciomercato Milan, la stella torna in Italia: domani visite e firma

Mazzarri in Serie A? Di Francesco rischia

Il Cagliari, del resto, è sorprendentemente 17esimo in classifica malgrado una rosa non da lotta da retrocessione e ad appena +1 dalla Torino. Il che significa che in caso di risultato deludente domani, soprattutto se dovesse giungere con un passivo pesante, potrebbe esserci immediatamente un ribaltone con un cambio in panchina.

Potrebbe interessarti anche —-> Incredibile Vidal: saluta Chiellini e bacia lo stemma della Juve? – VIDEO

E ci sarebbe già un nome caldo sull’agente della dirigenza: Walter Mazzarri, il 59enne di San Vincenzo reduce dall’ultima esperienza col Torino terminata nell’estate del 2020. Come rivelano i colleghi di Tmw, ci sarebbero stati già dei contatti tra le parti con la società che si sarebbe dunque cautelata in caso di rivoluzione. Per l’ex allenatore di Napoli e Inter si tratterebbe di una ghiottissima occasione per rilanciarsi in Italia con un progetto tecnico all’altezza e dotato di giocatori tutt’altro che da Serie B.