sanremo-2021,-le-date-ufficiali:-dal-2-al-6-marzo

Dopo qualche giorno di incertezza, arriva la conferma ufficiale: Il festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 Marzo 2021, ma senza nave. Nessuna zona di confinamento in mare, ma si valuta l’attivazione di un protocollo sanitario che permetta la presenza del pubblico in sala.

Il Festival di Sanremo è inarrestabile, nemmeno una pandemia mondiale può mettergli i bastoni tra le ruote! Dopo settimane di profonda incertezza a causa dell’ultimo D.P.C.M., in molti temevano uno slittamento, ma la conferma arriva dopo un incontro dei vertici rai e delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse.

Sanremo ci sarà e sono state confermate le date iniziali: dal 2 al 6 Marzo.

Cosa sappiamo su Sanremo 2021

I protocolli di sicurezza da adottare per permettere alla manifestazione canora di svolgersi in totale sicurezza non sono ancora stati definiti, ma non ci sarà nessuna nave quarantena.

All’incontro hanno partecipato i vertici Rai e delle strutture coinvolte nell’organizzazione del festival, oltre all’amministratore delegato Fabrizio Salini e lo stesso direttore artistico Amedeus.

La volontà è quella di avere il pubblico in sala e non una nave dove confinare tutti; di fatto si sta provando ad elaborare un protocollo sanitario che lo permetta.

Dopo le indiscrezioni sulle sorti del del programma, questa conferma rassicura gli artisti che hanno impiegato tempo e risorse per la partecipazione alla gara canora.

I fan della kermesse possono stare tranquilli: anche quest’anno avremo la nostra buona dose del festival della città dei fiori, con una parvenza di normalità con il pubblico in sala.

Un’edizione questa settantunesima che rimarrà certamente nella storia, desiderato e agognato dalla Rai e messo in piedi con tanto lavoro. Nelle prossime settimane conosceremo le condizioni sanitarie e organizzative per la realizzazione del festival.