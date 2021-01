Oroscopo Paolo Fox, oggi lunedì 18 gennaio

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi lunedì 18 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: un pizzico di pigrizia, Toro: programma il lavoro, Gemelli: lo studio ti appassiona, Cancro: umore un po’ ombroso, Leone: organizza le cose in ufficio, Vergine: esigente con i colleghi, Bilancia: sorridi alla vita, Scorpione: limita l’agitazione, Sagittario: grinta e determinazione, Capricorno: la fortuna bussa alla tua porta, Acquario: grande aplomb, Pesci: sogni ad occhi aperti.

Cosa ci aspetta in questo lunedì 18 gennaio 2021 per i segni dello zodiaco? Chi sarà baciato dalla fortuna? Chi invece sarà particolarmente sfortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox. Vediamo nel dettaglio le novità di oggi.

Oroscopo Ariete lunedì 18 gennaio 2021

Hai il permesso di passare un po’ di tempo in più a letto stamattina: normalmente ti piace vivere secondo il motto “chi dorme non piglia pesci” ma oggi potrai prendere pesci anche se non inizi a pescare fino all’ora di pranzo.

Oroscopo Toro lunedì 18 gennaio 2021

Oggi cerca di restare sul pratico e andrà tutto bene. Qualunque lavoro tu abbia da fare, fai in modo che occupartene sia la tua priorità. Avrai bisogno di fare prima un programma chiaro in modo da poterti ricavare un po’ di tempo libero.

Oroscopo Gemelli lunedì 18 gennaio 2021

Potresti trascorrere la mattinata raccogliendo informazioni o sfogliando vecchi libri o navigando nei siti web: se hai una materia o una specialità che ti appassiona, ma è un po’ che la trascuri, potrai riattivare il tuo acume.

Oroscopo Cancro lunedì 18 gennaio 2021

Potresti svegliarti con la luna un po’ storta e non voler parlare con nessuno almeno per la prima parte della giornata. Fai una piacevole colazione, non passare molto tempo al telefono e prenditi un momento tranquillo per meditare.

Oroscopo Leone lunedì 18 gennaio 2021

Oggi è un buon giorno per sistemare le questioni aziendali, quindi se ci sono progetti in sospeso che devi ancora completare, rendili la tua massima priorità e non fermarti finché non sono stati completati.

Oroscopo Vergine lunedì 18 gennaio 2021

Sei così sei efficiente e concentrato che il lavoro di squadra tende ad essere il tuo peggior incubo, perché credi che nessuno faccia mai bene la sua parte di lavoro quanto tu vorresti, dati i tuoi standard piuttosto elevati.

Oroscopo Bilancia lunedì 18 gennaio 2021

Inizia la giornata con il sorriso stampato in volto. Parti con il piede giusto elencando almeno tre cose di cui essere grato nella tua vita e divertiti a vestirti in maniera stravagante, anche se hai in programma di restare a casa.

Oroscopo Scorpione lunedì 18 gennaio 2021

Stamattina forse preferirai gironzolare per casa piuttosto che alzarti e uscire. Se hai impegni nelle prime ore di oggi, non agitarti troppo o e non stressarti più del necessario perché ti potresti sentirai un po’ stanco e sotto tono.

Oroscopo Sagittario lunedì 18 gennaio 2021

È una buona giornata per organizzarsi e anche se devi affrontare un lavoro ingrato o impegnativo, se ti rimboccherai le maniche lo gestirai velocemente. All’inizio potresti incontrare un problema che ti sembrerà complicato da gestire, ma non lasciarti spaventare.

Oroscopo Capricorno lunedì 18 gennaio 2021

Oggi concentrati su ciò che vuoi ottenere perché ti basterà chiedere e il cielo te lo manderà direttamente a casa. Potresti ricevere un messaggio o una chiamata molto interessante da qualcuno a cui non pensi da un po’.

Oroscopo Acquario lunedì 18 gennaio 2021

Oggi la vita sembra portarti in due direzioni opposte, ma la cosa non ti turberà più di tanto. Non sei mai stato uno che si sforza di percorrere le strade più impervie e in questo momento hai il permesso di fare come ritieni opportuno.

Oroscopo Pesci lunedì 18 gennaio 2021

Potresti aver bisogno di qualche caffè in più per riuscire a carburare questa mattina. Forse ti senti un po’ stanco e per tutto il giorno sarai immerso nelle tue fantasticherie.