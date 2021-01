noemi,-like-ad-un-post-contro-alessandra-amoroso-e-emma,-i-follower-insorgono,-interviene-anche-alessandra

Spread the love











Noemi è una cantante che ha un grandissimo seguito e i suoi follower la seguono e la amano dimostrandoglielo anche sui social.

Qualche giorno fa, però, è accaduto un episodio abbastanza equivoco anche se Noemi ha tenuto subito a precisare come stessero le cose. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Emma e Alessandra incidono un brano insieme e Noemi mette un like a chi ne parla male

Il 15 gennaio 2021 è accaduto qualcosa di molto importante per tutti i fans di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due bravissime cantanti salentine hanno inciso un brano insieme, “Pezzo di cuore”, brano firmato dal duo Dario “Dardust” Faini e Davide Petrella.

Ma Noemi, il cui nome è Veronica Scopelliti ha messo un like a chi ne parlava male.

E su Twitter il popolo del web ha scritto così: “Noemi che lascia il like a un commento contro Emma Marrone e Alessandra Amoroso è la dimostrazione che l’invidia è ovunque. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile”.

La reazione di Noemi e poi quella di Alessandra Amoroso

Noemi, appena ha iniziato a leggere tutti i commenti negativi sul suo like è immediatamente intervenuta e ha scritto un lungo post per spiegare il senso del suo like: “Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, NON NE HO COLTO da subito il senso critico.

Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo, ascoltatelo”.

Quando Alessandra Amoroso ha saputo anche lei cosa stava accadendo è intervenuta , sempre sui social, e ha scritto, a sua volta: “Tranquilla Vero, siamo sicure io e Emma Marrone che tu non abbia pensato al nostro “PEZZO DI CUORE”, come una trovata commerciale ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica…tutto il resto è noia! In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo! VIVA LA MUSICA!”.

Alessandra Amoroso nel post ha tenuto a parlare sia per sè stessa che per la sua amica e collega Emma Marrone.

A qualcuno, però, è rimasto il dubbio che il like di Noemi sia stato ben interpretato dal web e che i rapporti cordiali di manifesta stima non siano sempre sinceri.

