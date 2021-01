Maurizio Costanzo fuori di sé per Sandra Milo “Lei chi è …”

Spread the love











Maurizio Costanzo è un giornalista amatissimo oltre ad essere un seguitissimo conduttore televisivo. Il suo Maurizio Costanzo show ha fatto la storia della televisione italiana e ha sfornato tantissimi talenti. Da lui, infatti, sono andati ospiti prima di diventare famosi numerosi personaggi televisivi che ora sono amatissimi dal grande pubblico, quali, per citarne solo alcuni, Enzo Iacchetti, Pierluigi Diaco ecc.

Maurizio Costanzo è il marito di Maria De Filippi e tra i due c’è un legame fortissimo e, nonostante Costanzo nella sua vita abbia avuto numerose donne e tante mogli, con la De Filippi si è fermato e ha dichiarato, qualche tempo fa, che vorrebbe che in punto di morte Maria gli tenesse la mano.

Maurizio Costanzo si scaglia contro chi critica Sandra Milo

Maurizio Costanzo è conosciuto da tutti per essere una persona estremamente vera, sincera e leale che non ha mai nascosto le sue antipatie e le sue simpatie senza temere giudizi o, almeno, non importandosene degli stessi.

E’ sempre andato per la sua strada e ha risposto alle critiche e agli attacchi che gli venivano mossi con estrema fermezza. Per questo, qualche giorno fa, ha strenuamente difeso, con forza e vigore Sandra Milo da un attacco personale che le è stato rivolto.

Sandra Milo ha un compagno che ha 37 anni meno di lei e che nella vita fa il ristoratore.

La Milo è molto contenta di questo suo amore e un po’ di tempo fa a “Storie Italiane” rilasciò la seguente dichiarazione: “Io ad Alessandro voglio un bene infinito, ma cosa si può chiedere di più ad un compagno alla mia età? Sì, lo considero un compagno, ci confidiamo tutti i giorni, mi piace perché è un grande lavoratore, ha un grande senso della responsabilità”.

Ma, proprio per la notevole differenza di età è stata molto criticata e una telespettatrice l’ha attaccata anche sulle pagine del settimanale Nuovo dove Maurizio Costanzo cura una rubrica che si occupa di gossip e di trasmissioni televisive. Poiché la telespettatrice criticava che la Milo stesse con un uomo così tanto più giovane di lei, Costanzo le ha risposto a muso duro e ha detto così: “Lei chi è per dire cosa è l’amore? E quando amore c’è tra due persone che non conosce?”.

Sandra Milo ha 87 anni e il suo compagno 50.

Sandra Milo va da Barbara D’Urso

Sandra Milo è andata ospite da Barbara D’Urso dove ha raccontato la sua storia d’amore e ha detto: “Alessandro ha 50 anni, io ne faccio 88 a marzo. Sono felice di essere stata invitata a parlare di questa storia, perché è una storia molto bella, che consiglio a tutti. Soprattutto in questo periodo difficile”.

E poi ha aggiunto: “Lui è più affettuoso di me, più dolce e sensibile: sono fortunata ad averlo conosciuto … Non è una storia come le altre, non c’è intimità né rapporti fisici, non c’è quell’aspetto lì perché non ho l’età e non me la sento, ma è bello così, mi piace così”.

