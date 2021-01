Live – Non è la d’Urso, Mario Ermito rompe il silenzio sul presunto flirt con Giacomo Urtis

Negli ultimi giorni si è diffusa l’indiscrezione riguardo un possibile flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis, nato proprio all’interno del Grande Fratello Vip.

Urtis avrebbe lasciato spazio a questa ipotesi durante una puntata di Pomeriggio 5, inoltre, sempre quel giorno, un giornalista aveva dichiarato di aver saputo di alcuni scatti tra lui ed Ermito. Secondo le voci di corridoio infatti i due avrebbero dormito insieme dopo l’uscita di Urtis dal reality.

Ma non è finita qui: Francesca Cipriani avrebbe inoltre confermato di essere stata a casa di Giacomo quella sera e di aver sentito tutto.

Durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso andata in onda, il diretto interessato, Mario, ha dato la sua versione dei fatti:

In Giacomo ho trovato un amico. Tutto è nato da una battuta, “non ho un tetto sopra la testa”, perché ho convissuto 6 mesi con la mia ex ragazza e a giugno, quando mi sono lasciato, poi son partito per la Spagna per girare un film. Da Agosto fino ad ottobre sono rimasto lì. Quando son tornato cercavo casa ma mi hanno chiamato al Grande Fratello Vip. Quando mi hanno chiesto dove sarei andato a dormire, ho detto “Giacomo” solo perché ho instaurato un bel rapporto d’amicizia. Poi ho dormito a casa di Alex, il mio agente, e mercoledì sono partito per Brindisi.

Per quanto riguarda l’intervista della Cipriani, Ermito ha sentenziato

Ho letto questa intervista stamattina, ed era una cosa poco carina

Mario poi ha annunciato di voler diffidare la Cipriani.

Giacomo, in studio, si è mostrato risentito per il modo in cui Mario avrebbe cercato di spegnere queste indiscrezioni, ma l’ex concorrente ha dichiarato di non aver alcun problema con il fatto che si tratti di un gossip in cui sono coinvolti due uomini.