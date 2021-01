lapo-elkann-e-la-dichiarazione-a-mara-venier:-“mi-sento-a-casa”

Lapo Elkann ospite a Domenica in si presenta totalmente cambiato, col suo look travolgente prova a conquistare anche Mara Venier.

L. Elkann (Instagram)

Lapo Elkan è un famosissimo imprenditore e socialite italiano. Vengono definite socialite quelle persone, spesso benestanti, che partecipano ad aventi mondani o serate di beneficenza o altre eventi esclusivi.

È anche presidente e fondatore e maggior azionista di Italia independent Group, di Garage Italia customs. Fu anche membro del consiglio di amministrazione Ferrari. Nonostante questo la sua fama è dovuta a ben altre vicende di cui forse non va neanche fiero.

Nell’ottobre del 2005 ad esempio fu ricoverato in ospedale in gravissime condizioni a seguito di una overdose. Quella notte era anche in compagnia di più persone transessuali tra cui una certa Patrizia B. all’anagrafe Donato Broco, all’epoca cinquantatreenne che chiamò i soccorsi.

Lo scorso settembre invece fu fermato ben due volte dalla polizia, la prima per un eccesso di velocità a bordo della sua Ferrari e la seconda invece era in possesso di 3 o 4 grammi di cocaina. Decisamente uno stile di vita borderline la sua.

Oggi è tornato a far parlare di se, e lo fa in un modo molto particolare a pochi secondi dal suo ingresso nello studio di Domenica in.

Lapo Elkann e la gaffe a Domenica in

Lapo Elkann grazie al suo stile di vita nel lusso sfrenato e per le tante apparizioni sui quotidiani per la sua “vita spericolata” è diventato un personaggio molto famoso e con un grande seguito.

Nonostante questo non è mai stato un tipo molto social. Su Instagram ad esempio non ha un profilo ufficiale, compare però una sua fanpage con un discreto numero di follower.Ospite a Domenica in è tornato a stupire tutti, e lo fa a pochi secondi dal suo ingresso in scena,

È sempre stato un tipo dai look stravaganti, ma questa volta si è superato quando ha deciso di presentarsi con il suo nuovo capello biondo platinato. I capelli però sembrano essere l’unica cosa cambiata, di carattere è sempre il solito e stravagante Lapo.

Si dirige verso Mara Venier e commette subito la prima gaffe quando tenta di baciare la conduttrice. Un gesto questo che in piena pandemia avrebbe suscitato molto scalpore e disappunti. Si racconta senza filtri e dice di sentirsi cambiato, anche grazie alla sua nuova fiamma che a quanto dice lui gli ha fatto venire voglia di mettere su famiglia.

Decisamente una nuova versione di se stesso e speriamo che si sia veramente lasciato tutto alle spalle. Una nota di merito va alla donna, che ha saputo rimettere in riga un bad boy come lui.