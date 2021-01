Spread the love











Nuovo arrivato in casa Timberlake. La coppia formata dall’attrice Jessica Biel e il cantane Justin Timberlake ha dato la notizia di aver appena allargato la famiglia con l’arrivo del secondogenito, dopo la nascita del primo bimbo nel 2015. Una vera e proprio sorpresa visto che la coppia non aveva mai ufficializzato la gravidanza e approfittando del lockdown non era […]

L’articolo Justin Timberlake e Jessica Biel, annunciano a sorpresa l’arrivo del secondo figlio proviene da Leggilo.org.

