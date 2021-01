i-fratelli-zenga-replicano-alle-dichiarazioni-di-hoara-borselli-che-difende-walter-zenga

Chi gestisce il profilo Instagram di Andrea Zenga ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Hoara Borselli che, nella sede di Live: Non è la d’Urso, ha preso le parti di suo padre Walter Zenga.

Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello Vip, mai ha fatto mistero che i rapporti col padre si siano estremamente raffreddati nel corso degli anni della sua adolescenza, fino a languire quasi totalmente negli anni dell’età adulta.

A prendere le parti di Walter Zenga è stata Hoara Borselli, compagna del calciatore dal 1996 al 2002. La donna è stata anche uno dei motivi per cui il padre di Andrea e Nicolò ha divorziato dalla loro madre, Roberta Termali.

Intervistata a Live: Non è la d’Urso, Hoara ha spiegato che lei e Walter hanno vissuto per tre anni a Boston e ricorda i numerosi viaggi che hanno sostenuto dagli Stati Uniti all’Italia affinchè il padre dei ragazzi li potesse incontrare per mantenere vivo il rapporto.

La Borselli spiega a Barbara d’Urso che lei, quando si trovavano in Italia, ha sempre cercato di tenere una posizione defilata rispetto ai figli e all’ex moglie del calciatore per permettere a quest’ultimo di concentrarsi esclusivamente sui figli; l’ex fidanzata di Walter Zenga ha poi confessato di ravvisare in Andrea una rabbia immotivata verso il padre che è stato – a detta sua – più presente di quanto lui non sia disposto ad ammettere.

Chi gestisce la pagina ufficiale di Andrea Zenga, però, si è discostato dalle parole di Hoara Borselli, facendo alcune precisazioni importanti, circoscrivendo la testimonianza della donna ai pochi anni di fidanzamento con Walter, negando l’intento della madre – Roberta Termali – di aver ostacolato il loro rapporto col padre e smentendo l’esistenza di un sentimento rancoroso verso di lui da parte di Andrea e Nicolò.

Ecco le parole apparse sul profilo del concorrente della casa: