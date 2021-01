Già da bambina era un’artista, poi i palcoscenici: Ora ecco che fa

Una bambina che ha dimostrato doti artistiche sin dalla tenera età. Crescendo ha poi calcato grandi palcoscenici: ora cosa fa?

ela weber (instagram)

Si dice che da piccoli si scoprono i grandi talenti. Potremmo dire che è proprio il caso di Ela Weber, bambina prodigio che si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo in Italia e non solo. Una carriera per lei partita molto presto.

Sin dall’adolescenza lavora come modella, per poi arrivare in Italia nel 1988. Ricordiamo infatti che Ela è di nazionalità tedesca. Il suo esordio in tv arriva a Telecamere a richiesta, programma andato in onda sulle Reti Mediaset. Il trampolino di lancio non poteva che essere la partecipazione a Tira e Molla, nel ruolo di assistente del conduttore Paolo Bonolis. Qui le venne dato il soprannome “Sellerona“, nomignolo attribuito alle persone di notevole statura.

Che piega ha preso la carriera della talentuosa bambina

ela weber (instagram)

Dal punto di vista mediatico è riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico su di sé, tanto da prender parte a Uomini e Donne oltre che a divenire volto fisso di Goleada, programma sportivo dal 1998 al 2000. Per lei anni fortunati, così da essere ‘maestrina di tedesco‘ in Tappeto Volante.

Lo sport diventa quindi ‘pane quotidiano’ per lei tanto da partecipare alla pellicola cinematografica Tifosi ed essendo volto de Il processo di Biscardi, per ben due anni, dal 1998 al 1999.

Sul finire dell’anno 2000 la conduzione della premiazione del Fifa World Player. Una giornata storica siccome sono stati premiati Pelé e Maradona come Migliori alciatori del secolo. Poi varie partecipazioni a programmi Mediaset e Rai, prima di cimentarsi nel mondo dei reality, partendo con La Fattoria e poi all’Isola dei Famosi. In quest’ultimo programma viene eliminata alla nona puntata.

Ela Weber: cosa sta facendo ora?

ela weber (instagram)

Dal 2010 in poi un declino totale per lei che presenta il programma Il piatto è servito sia nella versione italiana che tedesca. Poi partecipa alla terza edizione del Grande Fratello Vip, nel 2018, venendo eliminata all’undicesima puntata.

Oggi vive lontano dai riflettori, scegliendo una vita tranquilla con il proprio marito Andrea Bonacci, nella quiete della natura. Una scelta che le dà quella serenità non avuta in passato, quando soffriva di depressione ed dalla quale ha avuto grandi difficoltà nell’uscirne.