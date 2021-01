Spread the love











Friends sta per tornare sul piccolo schermo. Ormai è ufficiale: il gruppo di amici più famoso al mondo ha confermato che ci sarà una reunion e che hanno iniziato a girare alcune scene. Ecco i dettagli. Leggi anche–> Torna “Sex and The City” in tv, ma senza una delle protagoniste più amate Friends sta per […]

L’articolo “Friends” torna in tv: “Abbiamo iniziato le riprese”, tutti i dettagli sulla reunion proviene da Leggilo.org.

