Coronavirus nel mondo: in due hotel di St. Moritz quarantena per la variante inglese. Cina, 100 contagi al giorno da 6 giorni

Cina: 100 casi al giorno per sei giorni consecutivi

In Cina si sono registrati più di cento contagi di coronavirus al giorno per il sesto giorno consecutivo, con 109 casi confermati nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie cinesi che mettono sotto accusa il gelato. In particolare, il governo di Pechino ritiene di aver individuato il coronavirus su un gelato prodotto nella Cina orientale, che è stato ritirato dal mercato. La Daqiaodao Food Company che si trova a Tianjin, vicino a Pechino, è stata quindi sigillata e i suoi dipendenti sono stati sottoposti al test per il coronavirus, spiega il governo. Intanto la Commissione sanitaria nazionale ha riferito che, dei 109 casi confermati nelle ultime 24 ore, 93 sono stati trasmesse localmente. Di queste ultime, 54 sono state confermate nella provincia di Hebei, attorno a Pechino. Record di trenta nuovi casi nella provincia nord-orientale di Jilin, dove si teme che emergano nuovi focolai.

Svizzera, variante britannica a St. Moritz: chiusi due alberghi e le scuole di sci

Lunedì le autorità sanitarie hanno messo in quarantena due hotel e chiuso le scuole di sci a St Moritz per cercare di frenare l’epidemia della variante britannica. Il cantone dei Grigioni, nella Svizzera orientale, ha ordinato a tutti di indossare maschere nella città di 5.200 abitanti. Martedì si svolgeranno test di massa sui residenti. Le scuole e gli asili nido sono chiusi. “Attualmente sono noti circa una dozzina di casi in due hotel. Per proteggere la salute della popolazione e degli ospiti, il dipartimento della salute ha messo in quarantena i due hotel e ha ordinato i test per dipendenti e ospiti”, recita un comunicato delle autorità del cantone.

Australia Open, tennisti in isolamento. Anche Djokovic

A tre settimane dal via dell’Australian Open, altri 25 tennisti si sono aggiunti ai 47 già in isolamento stretto per aver viaggiato con persone contagiate. Erano su un charter proveniente da Doha dove, si è scoperto solo all’arrivo, c’era una persona positiva non facente parte del loro gruppo. I 72 atleti sono costretti a stare chiusi in camera negli alberghi per 14 giorni senza potersi allenare. C’è che si lamenta sui social del trattamento e della nebulosità delle informazioni preventive, ma quei pochi che hanno provato a mettere il naso fuori dalla camera per parlare con un collega o un trainer sono stati già minacciati di multe salatissime o di essere trasferiti in hotel con poliziotti ad ogni piano a controllarli. Per alleviare le loro difficoltà, gli organizzatori hanno cercato di mettere loro a disposizione attrezzi nelle camere per allenarsi, cosa peraltro del tutto diversa dallo state in campo.

Australian Open, allenamento col topo: per la tennista un ospite indesiderato in stanza

Novak Djokovic e Rafael Nadal, ma anche Jannik Sinner, Serena Williams e Naomi Osaka sono invece stati fatti sbarcare ad Adelaide. Il n.1 al mondo ha teso una mano ai colleghi più sfortunati, inviando una lettera al direttore Tiley avanzando delle richieste precise. Tra queste, la riduzione dei giorni di isolamento totale dopo un tampone negativo o anche lo spostamento in case private dotate di un campo per allenarsi.

Brasile: approvati due vaccini

Le autorità sanitarie brasiliane hanno approvato l’uso di due vaccini contro il Covid-19: Oxford/AstraZeneca e Coronavac, prodotto dall’azienda cinese Sinovac. Secondo Cnn Brasil, la prima persona a essere vaccinata sarà l’infermiera Monica Calazans, vincitrice del premio Notaveis nel 2020 per il suo impegno nella lotta al coronavirus.

La decisione, sottolinea il Guardian, è una sconfitta per il presidente Jair Bolsonaro, che non è ancora riuscito a comprare i vaccini AstraZeneca. La vaccinazione comincerà dunque con il vaccino cinese Sinovac. Ad avviarla sarà lo Stato di Sao Paulo, il cui governatore, Joao Doria, è uno dei principali avversari politici di Bolsonaro e un sostenitore del vaccino cinese.

Australia, rischio frontiere chiuse anche nel 2021

L’Australia potrebbe non riaprire i suoi confini ai viaggiatori stranieri nel 2021, nonostante le campagne di vaccinazione avviate in tutto il mondo: lo ha detto il segretario del Dipartimento della Salute Brendan Murphy. “Penso che avremo ancora significative restrizioni alle frontiere per la maggior parte dell’anno”, ha detto alla ABC. “Anche se gran parte della popolazione è vaccinata, non sappiamo se questo impedirà la trasmissione del virus ed è probabile che le misure di quarantena rimarranno per qualche tempo”.

Per effetto delle restrizioni, sono rimaste bloccate all’estero decine di migliaia di australiani. Chi vuole tornare deve pagare circa 3.000 dollari australiani (1.900 euro) per alloggiare negli appositi hotel predisposti per trascorrere i 14 giorni di quarantena. L’Australia, che conta una popolazione di circa 25 milioni di abitanti, ha raggiunto accordi per ottenere dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dal gruppo britannico AstraZeneca con l’Università di Oxford e per quello di Pfizer/BioNTech ma il governo sta ancora aspettando il via libera dal regolatore. Le vaccinazioni non dovrebbero iniziare prima della fine di febbraio.