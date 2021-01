Cardè in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Giuseppe Reitano

Spread the love

Giuseppe Reitano

Giuseppe Reitano si è spento questo pomeriggio nella sua abitazione di Cardè. Ex direttore di albergo era attivo nell’amministrazione cardettese dal 1999, ricoprendo tra i tanti il ruolo prima di Vicesindaco e successivamente di Sindaco del paese sul Po dal 2014 al 2019.

Questo il commento di Matteo Morena, attuale Sindaco di Cardè: “E’ un momento di dolore per tutta la nostra comunità, con la scomparsa di Beppe perdiamo una persona di grande valore che si è sempre prodigata con grande impegno nei confronti del territorio. Un esempio di Sindaco competente, integro, leale, equilibrato, gentile ed affettuoso.”

“Per molti Beppe non è stato solamente un Sindaco, ma prima di tutto un grande esempio di persona dotata di grandi valori che ne hanno caratterizzato la sua azione politica ma soprattutto personale.”

Reitano avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, in pensione da tempo dopo una carriera da direttore di albergo. Si è spento questo pomeriggio nella sua abitazione di Cardè in via Bollati a causa di un peggioramento delle proprie condizioni di salute negli ultimi giorni.

Dal 1999 al 2019 attivo nell’amministrazione comunale di Cardè e nel periodo anche dirigente di Forza Italia con incarichi provinciali e regionali. Da poche settimane era diventato nonno del piccolo Christian e lascia oltre a lui la moglie Alba e la figlia Francesca col marito Diego.

Il Santo rosario si terrà Martedì 19 gennaio alle ore 20.00 presso l’abitazione del defunto in via Bollati a Cardè, mentre il funerale si svolgerà Mercoledì 20 alle ore 15.00 presso la Parrocchia di Santa Caterina su C.so Vittorio Emanuele II.