calciomercato-inter,-sirene-inglesi-per-lukaku:-offerta-da-capogiro

Calciomercato Inter, Romelu Lukaku continua ad essere cercatissimo. Offerta mostre in arrivo dall’Inghilterra

Calciomercato Inter, sirene inglesi per Romelu Lukaku (Getty Images)

L’Inter è reduce dalla partita migliore di tutta la sua stagione: la vittoria schiacciante ai danni della Juventus. Gli uomini di Conte hanno disputato 90 minuti praticamente perfetti, grazie ai quali hanno agganciato il Milan in testa alla classifica e hanno dato nuova fiducia a tutto l’ambiente. I problemi societari continuano però ad esserci, con Suning che è alla ricerca di nuovi investitori.

La sessione attuale di calciomercato è fondamentalmente bloccata per i nerazzurri, con nessun acquisto previsto in entrata. Si lavora invece alle uscite, con Christian Eriksen che rimane l’indiziato numero uno per lasciare la Beneamata. Intanto, dall’Inghilterra si parla di un interesse concreto del Manchester City per Romelu Lukaku. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, Lukaku cercato dal Manchester City: le cifre

Il Manchester City ci pensa per sostituire il Kun Sergio Aguero (Getty Images)

Il Manchester City punta forte su Romelu Lukaku. Stando a quanto riferisce il Telegraph, Guardiola è pronto a salutare Sergio Aguero al termine della stagione ed è quindi alla ricerca del sostituto. Nella sua short list, sono 3 i principali obiettivi: Erling Haaland, Darwin Nunez e appunto il bomber belga. I Citizens dovrebbero avere a disposizione per la prossima sessione di calciomercato un budget vicino ai 250 milioni di euro, da investire anche per un mediano e un terzino.

Per lasciar partire l’ex Manchester United, comunque, l’Inter chiede almeno 80 milioni di euro. Chissà che le recenti difficoltà economiche e le avance di un tecnico come Pep Guardiola possano portare alla chiusura di un affare che avrebbe del clamoroso.