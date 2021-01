blue-monday:-15-prodotti-beauty-per-ritrovare-il-buonumore

Il terzo lunedì di gennaio è tristemente noto anche come il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno (se non altro per chi vive nell’emisfero boreale). A quanto pare infatti, le basse temperature e la fine delle festività natalizie non sono un toccasana per l’umore. Dato che nel 2021, a peggiorare la situazione, si è aggiunta anche la pandemia, non c’è dubbio che per risollevare i livelli di serotonina sia necessario uno sforzo in più. Come indulgere in un rituale di self care capace di farci sentire coccolati restituendoci al tempo stesso una pelle morbida e distesa.

Primo step, accendere una candela per creare l’atmosfera giusta e sfruttare i benefici dell’aromaterapia. Un piccolo gesto che non solo sarà in grado di indurci in uno stato di profondo relax e ottimismo, a seconda delle note prescelte, ma darà anche un tocco elegante e sofisticato a qualsiasi ambiente.

La minore esposizione alla luce solare dei mesi invernali non influisce solo sull’umore ma anche sulla texture della pelle che, dopo tanti giorni passati al chiuso, può risultare spenta e asfittica. Ci si guarda allo specchio rischiando di vedersi ingrigiti: ecco che peeling e idratanti arricchiti da oli nutrienti e vitamine possono restituirci il perduto effetto glow su viso e corpo.

Per chi ama truccarsi (in barba alla mascherina) basta puntare sullo sguardo e giocare con palette di ombretti coloratissimi, che permettono di creare smoky eye effetto arcobaleno. I meno avventurosi, in alternativa, possono ricorrere ad un tocco di blush ipernaturale su guance e labbra capace di regalare subito un aspetto sano e riposato. Provare per credere.

Non vi resta che sfogliare la gallery in apertura per scoprire 15 prodotti capaci di restituirci il buonumore e strapparci un sorriso grazie alla perfetta alchimia tra ingredienti di qualità, formule innovative e pack accattivanti.