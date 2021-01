all’ospedale-di-verduno-82-ricoveri-covid:-nessuno-in-terapia-intensiva

Spread the love

Stabili, ma con un lieve calo, i dati Covid all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno: sono infatti 82 i pazienti ricoverati per Coronavirus nella struttura di Alba-Bra, nessuno dei quali, per fortuna, in terapia intensiva. Rispetto al precedente aggiornamento, datato 8 gennaio, si registra una diminuzione di cinque unità.

Per quanto riguarda i reparti non-Covid, sono 139 le persone ricoverate, di cui 4 in terapia intensiva.