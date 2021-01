Verissimo, Pupo svela: “Ho fatto l’amore con una fan ed è nata mia figlia”

Il cantante e opinionista del Grande Fratello Vip, nel salotto della Toffanin si è mostrato senza filtri: con il cuore in mano ha raccontato i suoi tanti errori, la dipendenza dal gioco, il suo innamoramento anche per un uomo.

La scoperta di avere un’altra figlia è avvenuta nel 1983, la piccola aveva 5 anni ed è stata figlia di una notte d’amore con una fan che lo seguiva ovunque e che aveva voluto tirare su da sola la piccola, fino a quel momento.

Pupo si è raccontato lasciando sconcertata la conduttrice Silvia Toffanin diverse volte. Ha raccontato della sua famiglia allargata, di una figlia di cui aveva ignorato l’esistenza, del suo innamoramento per un uomo, della sua dipendenza dal gioco “ereditata” dal padre, e che lo ha portato alla rovina. Ma anche della sua nuova vita: “Nonno Pupo“, con tre nipoti, è opinionista del GF Vip, e alla Toffanin ha confessato:

Ospite nel salotto della Toffanini, Pupo senza filtri, e pure senza freni, ha illustrato i momenti più salienti, ed anche quelli più bui, della sua vita. Ha raccontato di quando ha scoperto di avere un’altra figlia, Valentina, nata nel 1983: una notte d’amore con una sua fan che lo seguiva ovunque:

Mary era una mia fan di Alba. Ci eravamo intrattenuti dopo qualche serata e abbiamo fatto l’amore. Veniva ai miei concerti, mi aveva detto che aveva avuto una figlia.

Ma non mi disse che era mia figlia, non mi voleva coinvolgere. Dopo cinque anni, mi ha detto la verità. A mia moglie l’ho detto dopo un po’ di tempo, ora la ama come sua figlia.