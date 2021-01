verissimo,-iva-zanicchi:-“ero-una-sporcacciona-…-quando-lui-…”,-silvia-toffanin-in-imbarazzo-rimane-senza-parole

Spread the love











Il complimento che Silvia Toffanin, in qualità di padrona di casa di Verissimo si sente dire è che è dolcissima e che parare con lei è davvero molto piacevole. Silvia Toffanin, compagna di Piersilvio Berlusconi, ha certamente una marcia in più e quel “saperci fare” con gli ospiti che accettano tutti di andare da lei per raccontarsi. A volte è capitato sentire dire all’ospite di turno che una certa cosa non avrebbe proprio voluto svelarla ma poi, di fronte alle domande ferme ma affettuose e garbate della Toffanin, tutti si lasciano andare e svelano aspetti del loro carattere o aneddoti della loro vita che fino a quel momento avevano custodito gelosamente.

Silvia Toffanin intervista Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è da poco uscita dall’incubo del covid per il quale è stata anche ricoverata.

Il fratello, purtroppo, non ce l’ha fatta e la Zanicchi ha raccontato quanto è duro e triste essere ricoverato e non poter godere dell’affetto di parenti e amici. Iva Zannicchi ha avuto il covid più o meno nel periodo in cui l’hanno avuto anche Gerry Scotti e Carlo Conti e lei ha anche scherzato su dicendo che, mentre Gerry Scotti, a causa del covid è dimagrito, lei non ha perso neppure un etto.

Ieri, durante la puntata di Verissimo da Silvia Toffanin, la Zanicchi si è lasciata andare a confessioni anche abbastanza intime e ha raccontato fatti privati a una Silvia Toffanin che la guardava in grande imbarazzo.

Infatti, quando Silvia Toffanin ha mostrato a Iva Zanicchi una foto in cui la cantante era vestito con poco e le ha detto: “Com’eri sensuale in quella foto…”, la Zanicchi ha commentato così: “Ero un po’ sporcacciona… C’è stato un attimo mio un po’ così… Ma perché poi?”.

E la Zanicchi di fronte alla Toffanin che era un po’ divertita un po’ in imbarazzo, ha continuato: “C’era questo fotografo che mi diceva: ‘non è che sei tanto bella, ma hai le gambe bellissime’…E voleva sempre che le mettessi fuori… E allora quando io lo vedevo le buttavo fuori…”.

La Zanicchi è risultata, così, simpatica come sempre e la Toffanin ha gradito molto i racconti della sua ospite.

Orietta Berti e Iva Zanicchi si raccontano

Con Iva Zanicchi c’era anche Orietta Berti ospite a Verissimo e le due artiste si sono raccontate così: “Non siamo dive e il pubblico ci ama per questo”.

Poi Orietta Berti ha detto: ” … non ho mai tradito il pubblico, forse solo qualche volta. Poi non siamo dive, siamo persone normali vicine alla gente. La diva è appariscente, poi si smonta” e la Zanicchi ha aggiunto: “Bisogna avere il carattere giusto per essere dive, noi non lo siamo. Siamo rispettate ancora, siamo cresciute con il nostro pubblico e invecchiate con loro”.

