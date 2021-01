tortilla-wrap-hack:-il-taglio-che-spopola-su-tik-tok

Siamo oltre alla ricetta e all’ingrediente feticcio. Oramai i trend che imperversano sui social sono gesti. Sarà che con la pandemia bisogna cucinare un po’ con quello che capita – o che si trova sotto casa – e quindi piuttosto che inneggiare a ingredienti esotici difficilmente reperibili, si preferisce offrire soluzioni “fai da te” praticabili più o meno con qualunque cosa.



L’ultimo caso è quello dei wrap triangolari, che altro non sono che un modo per piegare in quattro piadine o tortillas. Il segreto? In un taglietto che permette di arrotolare in quattro del pane piatto e farcirlo con altrettanti strati differenti e senza l’effetto “esplosione” quando lo si prova ad addentare.

A sto giro Instagram non c’entra, o meglio è una conseguenza del fenomeno virale apparso su Tik Tok a fine 2020, diventato virale come “tortilla wrap hack”, dove tortilla sta per piadina, wrap per piegato e hack per taglio. Banana, crema al cioccolato, panna e burro d’arachidi; prosciutto crudo, mozzarella, insalata e pomodoro; riso saltato, formaggio, fagioli e pollo per una versione burrito. Si farcisce, si piega e si piastra o di scalda in una padella antiaderente.

Pranzo veloce, merenda ma soprattutto perfetto cibo da Millannials da cucinare sotto l’occhio vigile di un Reel o di Tik Tok e da postare sui social. La ricetta? Non scherziamo, qualunque cosa possa stare bene in abbinamento, il segreto è invece tutto nella tecnica. La farcitura è così ininfluente che c’è chi usa hamburger, pizza e pollo fritto delle più famose catene di fast food…



Per capire come fare, ci ha pensato la nostra stylist Beatrice Prada e l’invito è a provarci e a condividere il video, in fretta. Perché il trend è virale, quindi velocissimo nel crescere e ugualmente facile da dimenticare.

