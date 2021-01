temptation-island:-un’-ex-tentatrice-in-dolce-attesa

Dopo il successo di Temptation Island, una tentatrice della prima edizione è in attesa di una bambina. Tramite il suo profilo Instagram fa sapere a tutti i suoi follower anche il sesso del nascituro: “It’s a girl!”



Temptation Island è un docu-reality che in pochissimo tempo è entrato nel cuore dei telespettatori italiani che, anche dopo qualche anno, continuano ad informarsi sulla vita delle coppie e dei single.

Un’ex tentatrice della prima edizione, Veronica Valà, ha rivelato di essere in attesa e il sesso del bambino tramite il suo profilo Instagram @veronikavala_philbrows_, taggando anche il papà del nascituro, il calciatore del Cosenza Calcio, Davide Petrucci.

It’s a Girl! L’annuncio di Veronica tramite un post

Ad oggi è molto in voga sui social far sapere al proprio partner il sesso del bambino tramite una sorpresa. La tradizione che arriva oltreoceano sembra essere molto apprezzata in Italia e dalle concorrenti di Temptation Island (solo pochi giorni fa Maddalena Vasselli, ex tentatrice anche lei, aveva postato uno scatto identico).

Durante il programma, Veronica, si era legata particolarmente a Christian Galella, facendo ingelosire la sua ragazza Tara Gabrieletto, ma oggi il suo cuore è del calciatore del Cosenza Calcio, Davide Petrucci, che ha ricondiviso lo scatto.

Veronica ha svoltato la sua vita ed è pronta a diventare mamma per la prima volta, infatti dopo Temptation Island in veste di tentatrice, ha partecipato alla Pupa e il secchione, nel ruolo di pupa.

I fan e followers della coppia hanno recepito molto bene la notizia, congratulandosi e lasciando tantissimi cuori sotto il post romantico del “Baby shower” all’italiana. Possiamo solamente augurare ai due tanta felicità e tanti auguri per questa splendida notizia!