stati-uniti,-a-washington-arrestato-un-uomo-armato-con-false-credenziali

New York – Quando la polizia lo ha fermato a un posto di blocco, a bordo di un pick-up Ford F-150, nella zona nordest di Washington, ha balbettato una spiegazione, raccontando di essersi perso. Ma gli agenti non ci hanno creduto. Gli hanno chiesto i documenti, poi gli hanno ordinato di scendere per un controllo più approfondito. Wesley Allen Beeler, 31 anni, di Fort Royal, Virginia, aveva indosso una pistola semiautomatica Glock con 17 colpi nel caricatore, senza averla dichiarata, più cinquecento munizioni, e un badge intestato a un’altra persona e necessario per entrare nell’area federale il giorno dell’Inauguration Day, quando si insedierà il 46° presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

L’uomo è stato arrestato per porto abusivo d’arma da fuoco e munizioni non denunciate. Al giudice, per la prima udienza, Beeler ha spiegato di essere stato vittima di un “onesto errore”. L’uomo ha raccontato di aver lavorato tutta la settimana alla security in vista dell’inaugurazione della nuova presidenza e di aver dimenticato in auto la pistola mentre stava tornando a casa, in Virginia, per il fine settimana. Quando la polizia lo ha fermato a un posto di blocco, l’uomo ha mostrato il badge che gli era stato consegnato, intestato però a un’altra persona. Nel frattempo, uno degli agenti ha notato sul lunotto dell’auto un adesivo con scritto “Assault Life”, “vita d’assalto”, e un altro che riportava la frase, “Se vengono a prenderti le armi, tu dagli prima le pallottole”.

Tutti segnali che hanno giocato a sfavore di Beeler, in una città blindata come Washington, dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. La città è presidiata da 25 mila tra soldati della Guardia nazionale, Fbi e polizia. L’area attorno alla Casa Bianca e al Congresso è stata recintata. Il giorno dell’insediamento di Biden ci sarà solo una parata virtuale, senza pubblico. Beeler, però, lavorava davvero per una piccola società di security. Il giudice gli ha notificato il foglio di via: non potrà farsi vedere in giro a Washington nei prossimi giorni, tanto meno il 20 gennaio. Poi dovrà presentarsi per il processo, accompagnato dall’avvocato. “Non voglio che i miei figli pensino che sia una brutta persona”, ha detto all’uscita tra le lacrime. La moglie, Noelle Beeler, ha dato ragione agli agenti: “Capisco che Wesley potesse far venire dubbi, in un momento di tensione come questo, se vedi uno armato, ti insospettisci”.

Posti di blocco e 25 mila soldati: Washington è blindata

Washington in queste ore è una città blindata, fortificata, militarizzata. Fino a 25 mila i soldati della Guardia Nazionale dispiegati nella capitale federale a sostegno delle forze di polizia, degli uomini del Secret Service e degli agenti dell’Fbi. Tutte le strade attorno al cosiddetto Federal Triangle sono chiuse, decine i checkpoint e i blocchi. L’area di Capitol Hill, dove ha sede il Congresso, e quella della Casa Bianca sono protette da una barriera quasi invalicabile alta oltre due metri. Il National Mall, il grande viale monumentale al centro di Washington, è chiuso. Alberghi e Airbnb hanno cancellato tutte le prenotazioni per evitare l’afflusso di persone e le compagnie aeree hanno rafforzato i controlli su tutti i voli per Washington. Ma l’allarme è nel Paese intero, col timore di disordini davanti alle sedi istituzionali di molti Stati Usa.

Per Biden una raffica di decreti già mercoledì

Il presidente eletto ha già pronti nel cassetto una decina di decreti che intende firmare nei primi dieci giorni alla Casa Bianca, i primi immediatamente dopo aver giurato. Una raffica di ordini esecutivi a partire dalla lotta alla pandemia e dagli aiuti all'economia. Ma anche decisioni tese a ribaltare alcuni dei provvedimenti più controversi di Donald Trump, dal divieto di ingresso negli Usa per i cittadini di alcuni Paesi a maggioranza musulmana alla riunificazione delle famiglie di immigrati separate al confine col Messico. Previsto anche il blocco temporaneo degli sfratti e lo slittamento del pagamento dei debiti degli studenti universitari.

Inauguration day, prima il giuramento poi la parata solo virtuale

In questo clima Biden, che a 78 anni sarà il presidente più anziano della storia Usa, ha dovuto rinunciare a raggiungere Washington in treno dalla sua Wilmington, per rievocare i suoi 36 anni vissuti da senatore-pendolare. Dopo il giuramento si recherà nello storico cimitero di Arlington per deporre una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto, affiancato dalla prima vicepresidente della storia Usa, Kamala Harris, e da tre ex presidenti e tre ex first lady: Bill e Hillary Clinton, George e Barbara Bush, Barack e Michelle Obama. In formato virtuale l’iconica parata lungo Pennsylvania Avenue e il suggestivo Inauguration Ball alla Casa Bianca. Intanto il presidente eletto passa il weekend preparando l’atteso discorso di insediamento che pronuncerà dopo aver giurato sulla Bibbia con la tradizionale formula di 35 parole, esattamente a mezzogiorno. Il suo discorso sarà guidato dal concetto di “America United”, con cui cercherà più che mai di toccare le corde di un Paese diviso e ferito, lanciando un forte appello alla riconciliazione ed enfatizzando la necessità di ripristinare la fiducia reciproca e nelle istituzioni.

Trump via prima del giuramento: si trasferirà in Florida

Ben diverso l’ultimo fine settimana da presidente di Donald Trump, il primo presidente in 150 anni a non partecipare all’Inauguration Day. Ci sarà invece il vicepresidente uscente Mike Pence. Isolato, rancoroso, The Donald resta ancora rinchiuso in quella Casa Bianca che, come estremo dispetto, lascerà solamente la mattina del 20 gennaio. Ore prima del giuramento di Biden l’elicottero presidenziale lo condurrà alla base di Andrews per l’ultimo volo sull’Air Force One, quello che lo porterà nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dove si trasferirà con la moglie Melania dopo aver ripudiato per motivi fiscali la sua New York.

A salutarlo alla base di Andrews dovrebbero esserci solamente una banda militare e 21 salve di cannone. Un’uscita di scena non teatrale, dunque, salvo sorprese dell’ultim’ora. Sulla scrivania dello Studio Ovale in queste ore l’elenco dei possibili provvedimenti di grazia che Trump potrebbe firmare negli ultimi giorni. Tra le sue mani anche la lista dei ‘traditori’, quelli che non lo hanno più seguito nel suo folle intento di ribaltare l’esito delle elezioni. Medita vendetta The Donald, mentre nelle prossime settimane tra i repubblicani si aprirà la definitiva resa dei conti tra chi ancora vorrebbe seguirlo e chi invece guarda all’impeachment e pensa sia l’ora di riappropriarsi del partito dopo quattro anni di eccessi.