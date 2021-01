sigaretta-“letale”:-il-dna-lo-incastra-dopo-14-anni

Dopo 14 anni è stato incastrato dalle forze dell’ordine per il reato commesso: fondamentale il dna ritrovato sul luogo del reato.

dna stupro carabinieri (web source)

Un caso risolto dopo 14 anni: a Milano nella giornata di oggi ha potuto ‘esultare‘ una dona in seguito all’arresto di un uomo. Quest’ultimo accusato di stupro e mai incastrato dalle forze dell’ordine. Si tratta di un episodio che probabilmente non ha alcun precedente nella storia, soprattutto per come è stato ‘beccato‘.

Leggi qui —> Gli stipendi del Governo: Conte non è il ‘più ricco’

Leggi qui —> Scandalo Genovese: non è finita qui

Dobbiamo andare indietro nel tempo, al 20 agosto 2006, per raccontare quanto accaduto. Alle 6 del mattino la donna si presentò in clinica completamente sotto shock, raccontando di essere stata aggredita da uno sconosciuto. Bloccata e portata in una zona isolata, ha abusato di lei portandole anche via una catenina d’oro, 20 euro ed il cellulare che aveva con sé. Nonostante la denuncia repentina, il caso era più intricato che mai.