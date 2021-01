pizza-day:-oggi-si-festeggia-il-simbolo-del-made-in-italy

Cocciuto

Fiordilatte misto provola, erbette, lardo di Arnad, amaretto e Tuma persa. Chi ha detto che la pizza non è un’opera d’arte? Per il Pizza Day Cocciuto propone un mix di ingredienti che, con un semplice morso, uniscono l’Italia da Nord a Sud, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia. Disponibile su Uber Eats in edizione limitata.

Eataly Milano Smeraldo

Fritti for free per tutti i Pizza Lovers. Domenica 17 gennaio Eataly Milano Smeraldo regalerà un supplì, preparato secondo la ricetta tipica della tradizione culinaria romana, a tutti coloro che ordineranno una pizza su Deliveroo e Glovo. In attesa di altre fumanti novità che Eataly sta “impastando” per i prossimi mesi…

Quore Italiano

Le pizze di Quore Italiano sono un omaggio alla tradizione regionale italiana. Caratterizzate da un impasto realizzato con una farina semi integrale macinata a pietra e lasciato lievitare per almeno 72 ore, si arricchiscono di topping d’eccellenza, come il Prosciutto di Parma 24 mesi, la spalla cotta o il lardo del “Salumificio Squisito” e i prodotti caseari della “Latteria Sorrentina”.



Resta solo da scegliere il formato: tonda o alla pala? Su Deliveroo, Glovo e Uber Eats è possibile ordinare la versione preferita.

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine

Wagyu, ventresca di tonno, burrata, salsa di pomodoro, gamberi, olio e peperoncino.



La pizza non ha confini e questa inedita creazione dello Chef Wicky Priyan, con un topping in cui carne e pesce coesistono mirabilmente, ne è la perfetta dimostrazione.



L’impasto è sempre quello della tradizione napoletana, che sposa perfettamente le tecniche culinarie giapponesi e gli ingredienti di primissima qualità selezionati dallo Chef.

Ristorante Berton

Un dolce alla frutta che sembra una pizza: è il piatto Pizza meringa, lampone e fragoline di bosco, con cui lo Chef stellato Andrea Berton omaggia il “disco” più amato al mondo. Una creazione che appaga la vista e il palato.