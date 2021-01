Mina Settembre dove è girato: location e ambientazione

Mina Settembre ambientazione: Napoli

Ti stai chiedendo dove è girato Mina Settembre? Scopriamo subito i luoghi in cui sono ambientati i 12 episodi che compongono la prima stagione. Mina Settembre, la fiction diretta da Tiziana Aristarco, arriva su Rai 1 a partire dal 17 gennaio 2021, con due puntate a settimana.

La nuova fiction è ambientata a Napoli: Mina Settembre è liberamente ispirata ad alcuni romanzi i cui avvenimenti si collocano proprio nel meraviglioso capoluogo della Campania. Scopriamo subito i luoghi scelti per le riprese.

Serena Rossi e Rosalia Porcaro In Mina Settembre. Credits: Rai

Dove è girato Mina Settembre

Le avventure che vedono come protagonista l’assistente sociale/detective nata dalla penna di Maurizio De Giovanni sono ambientate a Napoli, in Campania. Questa località, con architetture bellissime e spettacolari scorci paesaggistici, è stata precedentemente scelta da molti cineasti, tra cui Steno, Camillo Mastrocinque e Paolo Sorrentino.

Andiamo a scoprire dove è girato Mina Settembre, in cui la protagonista è interpretata da Serena Rossi. Le vicende sono ambientate in diverse zone di Napoli, tra cui i Quartieri Spagnoli (la parte storica della città). Nei romanzi di Maurizio De Giovanni, è proprio qui che sorge la struttura in cui lavora l’assistente sociale.

Altre scene sono state girate al lungomare di Napoli (uno dei luoghi più frequentati dai turisti e residenti), il Centro direzionale (l’insieme di moderni grattacieli progettato da Kenzō Tange), il Rione Sanità (con lo storico Palazzo San Felice), l’ottocentesca Galleria Borbonica e l’Università Federico II. Il pubblico – grazie al lavoro di ricerca della Fondazione campana – potrà quindi esplorare diversi affascinanti luoghi della città partenopea, da sempre una meta molto amata dai turisti provenienti da tutto il mondo.

La fiction segue le vicende di Mina, che lavora in un consultorio che sorge nei Quartieri Spagnoli. In questa commedia drammatica, la protagonista cerca di far convivere la sua vita personale con quella professionale. Mina farà i conti con quello che sembrerebbe essere un segreto legato al passato di suo padre. L’indagine svelerà una verità molto più scomoda di quanto immaginasse.

Gli altri membri del cast sono Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy del Giudice, Primo Reggiani e Marina Confalone. Mina Settembre è anche disponibile su RaiPlay.