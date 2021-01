mina-settembre,-anticipazioni-della-seconda-puntata

Mina Settembre anticipazioni seconda puntata: spoiler

Mina Settembre anticipazioni seconda puntata: eccezionalmente in onda di lunedì, il 18 gennaio 2021 va in onda la seconda puntata della fiction per la regia di Tiziana Aristarco.

Realizzata a partire da un’idea di Maurizio de Giovanni, si tratta di una coproduzione RAI FICTION – IIF Italian International Film.

Nel cast, oltre a Serena Rossi, troviamo Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Marina Confalone. Menzioniamo anche Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Susy Del Giudice, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Lorena Cacciatore, Kiara Tomaselli, Maria Vera Ratti, Antonio Buonanno, Mimmo Esposito, Claudia Ruffo, Salvatore Striano, Peppe Lanzetta, Daria D’Antonio, Angelo Caianello.

continua a leggere dopo la pubblicità

Di seguito la trama e le anticipazioni degli episodi 3 e 4 di Mina Settembre, in onda lunedì 18 gennaio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Mina Settembre anticipazioni episodio 3: Il pappice e la noce

L’imbarazzo tra Mina (Serena Rossi) e Domenico (Giuseppe Zeno) è palpabile quando si ritrovano in consultorio. Visto il loro ambiente di lavoro, però, non sempre c’è tempo per approfondire i turbamenti amorosi.

Mina riceve la visita di un docente preoccupato. Il suo miglior allievo, Thomas, ha un talento innato per la musica. Purtroppo, però, si è invischiato in un brutto giro. Domenico e Mina si mettono in moto per scoprire la verità. Scoprono che il ragazzo è coinvolto in una rapina prevista per il giorno seguente. Come tirarlo fuori dai guai? All’assistente sociale viene in mente un’idea per aiutarlo: utilizzare un programma televisivo. Ironia della sorte si tratta proprio di quello condotto da Susy Rastelli, l’ex amante di suo marito. L’obiettivo è mandare all’aria il piano.

Il giovane potrebbe desistere grazie alle telecamere sul luogo della rapina oltre alla promessa di avere una chance per diventare un rapper in tv.

continua a leggere dopo la pubblicità

Mina scopre che Domenico non le ha raccontato tutto di sé. A casa del ginecologo la donna scopre che lui ha qualche segreto.

Mina Settembre anticipazioni episodio 4: Ansia da prestazione

Questa volta non è Mina a chiedere aiuto a Irene (Christiane Filangieri) ma il contrario. Irene è alle prese con una questione molto delicata. In ballo c’è Gianluca (Francesco Di Napoli), il figlio di Irene, che chiama “zia” Mina. Per la protagonista è un po’ un nipote. Gianluca ha sedici anni, sta attraversando un’età difficile. Nel suo caso, tra l’altro, la situazione è complicata perché si è innamorato di una ragazza ben più grande e sveglia di lui. Pare che lo stia conducendo sulla cattiva strada.

A fronte del fatto che sono scomparsi dei soldi, cosa sarà successo? Non è che saranno stati spesi in stupefacenti?

Mina e Titti (Valentina D’Agostino) decidono di indagare per aiutare la loro amica Irene. Le due si infiltrano in discoteca. Così facendo scoprono un’altra realtà.

continua a leggere dopo la pubblicità

Nella stessa notte Gianluca non sta bene. Sono Claudio (Giorgio Pasotti) e Mina a occuparsi di lui. Si trovano del tutto inaspettatamente vicini.

Mina Settembre quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Mina Settembre Michele Rosiello In Una Scena Credits Rai

Di seguito tutti gli appuntamenti della messa in onda di Mina Settembre su Rai 1. L’appuntamento è alle 21.25 circa.

Prima puntata – domenica 17 gennaio 2021

– domenica 17 gennaio 2021 Seconda puntata – lunedì 18 gennaio 2021

– lunedì 18 gennaio 2021 Terza puntata – domenica 24 gennaio 2021

– domenica 24 gennaio 2021 Quarta puntata – domenica 31 gennaio 2021

– domenica 31 gennaio 2021 Quinta puntata – domenica 7 febbraio 2021

– domenica 7 febbraio 2021 Sesta puntata – domenica 14 febbraio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Mina Settembre su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Mina Settembre in diretta e in streaming

Vuoi seguire Mina Settembre in diretta e/o in streaming? La fiction è disponibile su RaiPlay. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare l’app per iOS e Android.