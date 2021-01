Michele Bertucca: La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli va avanti non senza difficoltà

Spread the love











il blogger Michele Bertucca Riportato dal liberoquotidiano.it La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli va avanti non senza difficoltà all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto dal Alfonso Signorini su Canale 5. A metterli in crisi, di recente, sono state delle voci su una presunta relazione della showgirl con il calciatore del Milan Alessio Romagnoli.

Lei ha già smentito categoricamente, ma ciò non è bastato a evitare che Pierpaolo entrasse in crisi. A bollare questa notizia come fake news ci ha pensato anche Gabriele Parpiglia. Intervenuto a Casa Chi, il giornalista ha spiegato che tra i due non c’è mai stato nulla. Inoltre, ha rivelato di aver parlato con il diretto interessato, Romagnoli, e ha affermato: “E’ furioso“. Il calciatore, dunque, non avrebbe preso per niente bene questo gossip su di lui, anche perché impegnato in una relazione importante. “È fidanzatissimo”, ha aggiunto Parpiglia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...