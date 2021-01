matilde-brandi-vuole-chiarire-qualcosa-prima-della-messa-in-onda-della-puntata-di-verissimo:-”-metto-questo-post-prima-che-esca-la-mia-intervista-…-si-deve-vergognare…”

Spread the love











Matilde Brandi sta vivendo un periodo davvero molto difficile. Dopo la partecipazione al “Grande fratello vip” durante la quale ha raccontato, sia agli altri inquilini che ad Alfonso Signorini che il suo rapporto con il marito andava abbastanza male, ha reso noto, da qualche giorno, che il marito l’ha lasciata con un sms.

Matilde Brandi ha scelto di raccontare ciò che sta vivendo a Silvia Toffanin e così ieri, sabato 16 gennaio, è andata ospite a Verissimo e si è lasciata andare anche ad un pianto che ha fatto capire quanta sofferenza ci sia in questo momento nella sua vita.

Matilde Brandi ha raccontato a Silvia Toffanin come il marito l’ha lasciata

Matilde Brandi, ieri, nel salotto della Toffanin si è messa a nudo e ha raccontato come è stata trattata dal marito, il commercialista Marco Costantini.

La Brandi ha raccontato ad una Silvia Toffanin incredula: “Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra, io mi vergognerei se fossi quella donna punto. Ma anche se fossi in lui“.

E poi: «Non abbiamo passato un ma noi in 16 anni abbiamo attraversato tante crisi, non pensavo fosse così profonda. Quando sono uscita dal Grande Fratello Vip, lui era molto freddo. Non capivo. La mattina dopo ho sentito questo freddo, faceva fatica anche a parlarmi. Gli ho chiesto via sms ‘Ma tu vuoi stare ancora con me?’ e lui ha risposto ‘No’. Da lì è sparito, senza un confronto. Mi sarebbe piaciuto che avesse fatto più l’uomo e mi avesse detto i motivi per cui non mi amava più. Non lo vedo da tre mesi. Gli ho chiesto se ha un’altra donna, non ha negato. Il primo mese io sono stata tanto male, lui non mi ha fatto neanche una telefonata. Forse non mi amava più, ma perché non me l’hai detto?».

E poi ha continuato: «A volte le parole feriscono come la sofferenza fisica. Quel ‘no’ e basta mi ha ferito a morte. Non ero mai come lui volesse, mi faceva sempre sentire sbagliata. Mi bastava essere amata un po’ di più. Adesso, le mie figlie mi vogliono vedere felice, sono pronte a vedermi con un altro uomo. I figli preferiscono vedere i genitori separati ma felici che tristi insieme».

Dopo la trasmissione Matilde Brandi ha scritto un lungo post sui social

Matilde Brandi dopo che è andata in onda la puntata di Verissimo, ha voluto spiegare ancora qualcosa e l’ha fatto scrivendo un lungo post sui social: “Metto questo post prima che esca la mia intervista per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità. Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne. Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini”.

E poi, ancora: “Detto questo sono felice perché so che non mi merita. E per fortuna i nostri amici di una vita sanno. Non c’è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita, va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà è ancora più forte di chi invece molla. Chi vuol capire capisca”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...