mango-veste-la-casa:-debutta-la-linea-home

L’ispirazione tipicamente mediterranea, i colori delle spiagge del sud della Spagna e quella sensazione di coziness che trasmettono i suoi capi non si limiterà più solo agli abiti. Mango ha lanciato la sua linea home, e a partire da aprile 2021, il brand spagnolo venderà anche prodotti tessili per i diversi ambienti della casa: dalla camera da letto, al soggiorno al bagno.

L’estetica di questa nuova collezione ruota intorno a uno stile raffinato e pulito e a un design contemporaneo che gioca con i colori neutri. Qualità e massima attenzione ai dettagli sono i due elementi chiave di ogni prodotto. L’intenzione del brand è di promuovere l’utilizzo di prodotti locali, che infatti costituiscono l’80% di quelli impiegati nella produzione. La collezione comprenderà principalmente prodotti tessili per i diversi ambienti della casa e a partire dalla stagione autunno/inverno 2021 si aggiungeranno elementi per la cucina e la sala da pranzo. Per il lancio saranno proposti articoli come biancheria da letto, copripiumini, cuscini, coperte, asciugamani e accappatoi, candele e profumatori.

Un’immagine della campagna

«I nostri clienti ricercano lo stesso comfort e stile negli articoli per la casa – spiega Toni Ruiz, CEO di Mango – Si tratta di un progetto ambizioso che stiamo portando avanti con grande entusiasmo e al quale sta collaborando gran parte del team di professionisti di Mango». La collezione di prodotti per la casa sarà in vendita esclusivamente nel canale online, Mango.com, in mercati europei selezionati: Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Portogallo, Italia, Polonia, Belgio, Svizzera, Grecia, Romania, Croazia, Austria, Irlanda, Svezia, Ucraina, Repubblica Ceca e Danimarca.