Louis Vuitton: Naomi Osaka è il nuovo volto

Per la campagna “Primavera/Estate 2021” Louis Vuitton ha scelto la tennista Naomi Osaka come brand ambassador. Il suo debutto è stato segnato da una campagna scattata da Nicolas Ghesquière.

Louis Vuitton ha deciso di arruolare tra le sue schiere anche la tennista giapponese Naomi Osaka. La donna, prima giocatrice di tennis asiatica a detenere il primo posto nella classifica dei singoli e la prima giocatrice giapponese a vincere un Grande Slam, è stata infatti nominata dalla Maison come nuova brand ambassador.

La Osaka è una donna molto conosciuta nel suo campo e, infatti, lo scorso anno è stata nominata “Sportiva dell’anno” da Sports Illustrated, donna più potente del settore sportivo da Ad Week, atleta più pagata di tutti i tempi da Forbes nonché una delle 100 persone più influenti dalla rivista Time.

Il suo operato, però, riguarda anche questioni sociali come la lotta alla discriminazione e le disuguaglianze. Per questo la maison francese l’ha scelta per una partnership, suggellata da una serie di immagini pubblicate sui propri profili social, per la campagna Primavera-Estate 2021.

Naomi Osaka: nuovo volto Louis Vuitton

Naomi Osaka ha solo 23 anni ma è già una promessa dello sport. Pronta ad inseguire le orme di Serena Williams una delle sue grandi passioni oltre al tennis è la moda e per questo è fierissima di essere stata scelta da un marchio iconico come Louis Vuitton.

“È un vero onore lavorare con Nicolas: è un designer che ammiro molto e condividiamo l’amore per la cultura e lo stile giapponese. Diventare ambassador globale della Maison per me è davvero un sogno che diventa realtà”.

ha spiegato l’atleta, che a breve parteciperà alle Olimpiadi in rappresentanza del Giappone. Le foto di questa collaborazione, infatti, sono state scattate da Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni femminili del brand.

Naomi, però, non è nuova al mondo del fashion: solo poche settimane fa, infatti, ha posato sulla copertina di Vogue America, proprio con gli abiti di LV.

“Naomi è una donna eccezionale che rappresenta la sua generazione ed è anche un modello per tutti. La sua carriera e le sue convinzioni sono stimolanti. Sono affascinato da Naomi, che rimane fedele a se stessa e non scende a compromessi sui suoi valori.”

ha spiegato il direttore artistico del brand.