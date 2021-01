irama:-“tu-sei-una-di-quelle-persone-speciali-da-proteggere”

Irama abbraccia la sua fan che è in lacrime e si commuovono insieme per la storia toccante della giovane. Tutto questo è successo nella seconda puntata di ‘C’è posta per te’.

La mamma della ragazza ha scoperto di avere un tumore al seno al quarto stadio. La donna ha cresciuto la figlia da sola e non l’ha mai elogiata troppo per le sue conquiste abituandola alle difficoltà della vita. Durante la chemio e l’operazione della mamma la ragazza è stata molto forte e le è stata vicina ma oggi la donna si sente in colpa per averle rubato la sua adolescenza.

Il ricordo che è rimasto indelebile nella mente della donna riguarda il giorno in cui si svegliò dall’operazione: la giovane si fece strada tra gli infermieri per dare a sua madre il primo bicchiere d’acqua e questo non può dimenticarlo.

Oggi la donna ha deciso di fare un regalo a sua figlia Roberta per dirle finalmente che è orgogliosa della figlia che ha e della donna che è diventata.

Appena Maria apre la busta Roberta scoppia a piangere e ascolta le parole di sua mamma:

“So che non te l’aspettavi sono qua per dirti che ti voglio bene e davanti a tutti dirti un grandissimo grazie perché se non ci fossi stata tu mi sarei persa. Sei nata quando avevo 22 anni e hai cambiato la mia vita e ne sei diventato il valore assoluto.”

Racconta la loro storia: “Essendo sola ho dovuto lavorare tanto e ogni volta lasciarti era davvero dura e dovevo colmare i sensi di colpa viziandoti. In casa eri sempre in compagnia del tuo migliore amico: il disordine. Durante il giorno sognavo il momento in cui sarei potuta tornare a casa e vedere il tuo sorriso. Andare a lavoro ogni mattina era difficile ma non avevo scelta, portare lo stipendio era l’unico modo per rimanere nella nostra casa. Timida, forte e furba: avevi un carattere tutto tuo. Quando mi chiamavano da scuola che stavi male era sempre quando non lavoravo e appena salivi in macchina stavi improvvisamente bene.”

L’incontro tra Roberta e Irama

E del dolore che hanno vissuto insieme: “Per il tuo ‘nonnino’ eri il bene più prezioso, purtroppo l’hai visto morire davanti ai tuoi occhi a 11 anni e da quel giorno non sei stata più la stessa. Poi mi ci sono messa anche io quando nel 2018 riscontrai un tumore al seno e il mio incubo era diventato realtà. Uscita dalla stanza eri ferma ad aspettarmi e ti ho dovuto raccontare quella triste verità e sei scoppiata a piangere. Ero triste e senza forze, avevo il terrore di lasciarti.“

Prosegue ringraziandola per tutto quello che ha fatto: “Tu sei ciò che mi ha tenuto in vita. Io ero insopportabile e tu la figli perfetta, avevi paura di lasciarmi sola e non uscivi più con i tuoi amici per stare con me. Mi rimboccavi le coperte, mi facevi ridere. Hai sofferto di attacchi di panico ma hai imparato ad affrontare anche quelli. Tu sei stata la mia cura. Tu sei la mia salvezza.”

E poi le fa un regalo che lascia di stucco Roberta: l’incontro con Irama.

“E’ bellissimo imparare da persone come te ad amare. Sono contento di essere qua con te. Tu sei una di quelle persone speciali da proteggere”. E il cantate racconta alla giovane l’origine della sua canzone ‘Un giorno in più‘ che è un elogio alla speranza che Roberta ha vissuto in prima persona,

“E’ tutto surreale” riesce solo a dire la giovane. E Irama le fa un regalo: un anello che ha portato con sé in tour perché le faccia compagnia quando si sentirà sola.

Ma non è finita qui: le regala la valigia che desiderava per un viaggio negli Stati Uniti insieme a sua mamma.