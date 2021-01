inter-juventus,-streaming-gratis:-dove-vedere-il-posticipo-in-diretta

Manca poco al big match di Serie A tra Inter e Juventus. Andiamo a vedere dove seguire il posticipo del San Siro in diretta e streaming gratis.

Manca poco all’attesissimo match della 18esima giornata (Getty Images)

La 18esima giornata di Serie A si chiude con l’attesissimo big match tra Inter e Juventus, di scena allo Stadio San Siro. Un match di vitale importanza per entrambe le compagini, dai nerazzurri pronti a non perdere di vista il Milan, ai bianconeri che hanno iniziato la loro rincorsa al decimo scudetto consecutivo. Andiamo quindi a vedere il momento di forma delle due nobili del nostro campioanto di calcio.

Partiamo subito dai padroni di casa dell’Inter. Infatti i nerazzurri si avvicinano al match dopo un periodo non proprio felice. Dopo il filotto di vittorie, la squadra allenata da Antonio Conte ha ottenuto solamente un punto nelle ultime due partite. Il match contro i bianconeri, infatti, rappresenta l’occasione di rilancio dopo due importanti passi falsi. Ovviamente servirà una grande prestazione, visto il periodo di forma dell’avversario.

Infatti proprio la Juventus sta ritrovando la quadra. Infatti dopo la sonora batosta contro la Fiorentina, la squadra di Andrea Pirlo ha conquistato tre vittorie consecutive contro Udinese, Milan e Sassuolo. Stavolta però si trova l’ennesimo test difficile da superare, contro una delle candidate alla vittoria finale. Inoltre la Vecchia Signora dovrà affrontare la gara senza Matthijs De Ligt, Paulo Dybala, Alex Sandro e Juan Cuadrado. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita della domenica sera.

Inter-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Dove vedere il big match di Serie A (Getty Images)

Sul palcoscenico dello Stadio San Siro scenderanno in campo tra poco Inter e Juventus, per il posticipo valido per la 18esima giornata di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.