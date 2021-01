I SOCIAL NETWORK SONO FUORI CONTROLLO: È ORA CHE LA POLITICA SE NE OCCUPI! Diego Fusaro e Claudio Messora

Spread the love

Ieri Youtube ha sospeso il canale di Byoblu, reo di avere pubblicato un articolo nientemeno del British Medical Journal. Le censure, gli oscuramenti e gli esili comminati dai social network sono ormai un’emergenza democratica.

Lo Stato ha perso il controllo dell’informazione e non è più in grado di garantire il corretto svolgimento del dibattito pubblico, flusso nevralgico alla base di qualunque democrazia. Di conseguenza si pone un problema democratico: esistono giganti, monopolisti di fatto, afferenti a potenze straniere, che amministrano verità e giustizia all’interno del discorso pubblico. La politica, ovvero i cittadini di cui essa è espressione, deve rientrare in possesso delle leve di comando di una tecnologia che ormai fa Stato a sé e alla quale è consentito derogare perfino ai principi costituzionali che ispirano la civile convivenza di un popolo.

Diego Fusaro e Claudio Messora spiegano perché è necessario indirizzare questo problema, e spingere la politica a normare un presidio democratico ormai completamente fuori controllo.

