Spread the love











Un fan urla fuori alla casa di cinecittà che il GFVip ha subito un nuovo prolungamento e Pierpaolo Petrelli sente tutto e non reagisce bene I colpi di scena al GFVip non finiscono mai. Nella giornata di ieri è accaduta una cosa che ha mandato in tilt Pierpaolo Petrelli. Il giovane mentre era in […]

L’articolo GFVip, la finale slitta ancora, una voce esterna lo conferma: Pierpaolo in crisi e messo a tacere (VIDEO) proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...