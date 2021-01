Francesca Fialdini e la dichiarazione d’amore: l’autore è un grande attore

Una dichiarazione d’amore nel bel mezzo di ‘Affari tuoi’, la destinataria è Francesca Fialdini e l’autore il grande attore

Francesca Fialdini (Instagram)

Sulle reti Rai ha ripreso ad intrattenere i telespettatori il programma ‘Affari tuoi’, tornato prepotentemente in auge da qualche settimana. Grande successo per la nuova edizione che porta in calce anche la dicitura ‘Viva gli sposi’, un modo nuovo per ridare lustro ad un format che ha avuto grande successo nel corso degli anni.

Una coppia di sposi, infatti, è chiamata ad aprire i famosi pacchi e dialogare con il ‘dottore’, nella speranza che alla fine del gioco si possa andare a casa con una cospicua somma, magari anche grazie alla fortuna di avere tra le mani il pacco vincente.

Una delle peculiarità di questa edizione è la presenza di volti noti del mondo dello spettacolo che si cimentano nell’apertura dei pacchi ma, ovviamente non solo. Il tutto è volto proprio a dare possibilità ai vip di intrattenere il pubblico, anche con la presenza di ospitate all’interno del programma.

Il pubblico sta apprezzando questa nuova edizione del programma, che in prima serata al sabato sera deve far fronte ad un altro mostro sacro come ‘C’è posta per te’. Una sfida accesa, che vede come sempre Rai e Mediaset darsi battaglia come da anni a questa parte.

Francesca Fialdini, la dichiarazione d’amore

Francesca Fialdini è una delle donne ospiti del programma condotto da Carlo Conti su Rai1. La conduttrice alla guida di vari programmi come “Da noi a ruota libera” è al centro di un momento molto interessante per la sua carriera. Al punto, tra l’altro, da essere accostata alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2021.

E cosi durante l’ultima puntata di ‘Affari tuoi’ è stata propri la conduttrice toscana ad essere protagonista e destinataria di una vera e propria dichiarazione “d’amore” da parte di Massimo Ceccherini, un altro dei volti noti che partecipa al programma.

Fialdini e Ceccherini (Instagram)

Parole al miele, quelle dell’attore toscano, sempre condite dalla grade ironia che lo hanno contraddistinto per tutta la sua carriera. “Francesca…dalla prima volta che ti ho visto ho bevuto subito tre aperitivi per conoscerti”, la rivelazione divertente di Ceccherini.

“Più aperitivi bevevo più bella ti vedevo. Vuoi aprire questo pacco?”, la chiosa per un momento romantico ma al tempo stesso molto ironico per il pubblico che ha assistito a questa simpatica dichiarazione d’amore.