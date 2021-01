da-zingaretti-appello-“a-liberali,-europeisti,-democratici”-in-aula.-boccia:-“i-parlamentari-di-iv-votino-con-il-pd,-sono-stati-eletti-con-noi”

L’ultimo appello del Partito democratico a “liberali, europeisti e democratici” è stato fatto davanti alla direzione Pd. Il segretario Nicola Zingaretti si è rivolto ai suoi ribadendo “il dovere” di andare in Aula a chiedere la fiducia in un momento così drammatico per il Paese. Alla vigilia delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi a Montecitorio, la maggioranza cerca la pattuglia di “costruttori” che possa dare stabilità all’esecutivo e che al momento continua a non avere i numeri sufficienti. “Noi facciamo un appello alla luce del sole”, ha detto il leader, “e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l’Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro”. Quindi, senza mai nominare direttamente gli ex alleati di Italia viva, ha dichiarato: “Se non si rispettano le idee degli altri, avendo la presunzione di tenere in considerazione solo le proprie, allora viene meno la fiducia e la possibilità di lavorare insieme”. Non è il primo appello del Pd, e solo ieri sera è stata diffusa una nota chiedendo che “tutti in Parlamento si assumano le proprie responsabilità per salvaguardare gli interessi del Paese”.

Se la porta a Renzi sembra sbarrata, non lo è per i suoi deputati e senatori. L’auspicio dei dem, infatti, come ha spiegato il ministro Francesco Boccia a Che tempo che fa su Rai3, è che non seguano il leader di Iv sulla strada della crisi. “I parlamentari di Italia Viva sono stati eletti con il Pd, spero vogliano rispettare la volontà di quell’elettorato, sennò si prendono seggi di quella comunità e si vota contro la sua volontà. Faccio appello a tutti gli eletti del Pd di votare con il Pd“, dice, senza sbilanciarsi sull’esito del voto di fiducia. “La maggioranza ci sarà, se è relativa o meno lo diranno i numeri“. Poi l’affondo all’ex alleato: “Renzi ha chiuso, sbagliando modi e tempi, e penso che quel discorso sia chiuso. Può accadere che di fronte alle proposte che farà Conte non solo gli eletti con il Pd ma tutti possano condividere un’altra visione di società, una prospettiva europeista”.

Anche i 5 stelle hanno chiuso a qualsiasi ipotesi di riapertura del dialogo con il senatore di Rignano, ma gli occhi sono tutti puntati su quella parte di Pd che sembra remare contro la stessa Direzione del partito. I vertici dem (non solo Zingaretti, ma anche Orlando e Franceschini) da giorni rilanciano messaggi di chiusura, ma dentro il partito sono tante le anime. A partire dal capogruppo al Senato ed ex renziano Andrea Marcucci. Non aiutano, in questo senso, le dichiarazioni di Matteo Renzi che oggi, a In Mezz’ora su Rai3, si è autodefinito “un patriota” e ha smentito di aver problemi con Conte, rinnegando le accuse sul “vulnus democratico” di neanche quattro giorni fa. Al momento, i vertici dem vedono come molto complessa l’ipotesi di un ritorno al tavolo. Da Luigi Zanda al ministro Beppe Provenzano, tutte le interviste vanno nella stessa direzione. Proprio Provenzano, intervistato sempre dalla Annunziata ha detto: “Tutti gli scenari sono aperti”. Anche quello di Italia Viva nella maggioranza? “Questo è uno scenario che ha chiuso Renzi”. Significative anche le parole dal braccio dentro di Zingaretti e principale pontiere di queste ore Goffredo Bettini. Secondo lui infatti, lo spazio di un confronto concreto e sereno con Italia Viva “era grande” ma Matteo Renzi “ha voluto staccare la spina, spingendo l’Italia in una crisi al buio“. Quindi a impedire un qualsiasi riavvicinamento è proprio “l’inaffidabilità di Renzi”. “Siamo seri, che credibilità possono avere dopo una rottura così grave, accompagnata dalla soddisfazione che egli dimostra anche in queste ore per le difficoltà nelle quali ci ha cacciato?”. Renzi “ha buttato tutto all’aria. Non solo per il suo carattere, ma per un disegno politico di rottura dell’alleanza tra Leu, 5 Stelle e Pd”.

Il problema per il governo Conte restano i numeri: nonostante l’ottimismo iniziale, al momento il gruppo di “costruttori” che dovrebbe fare riferimento alla neoformazione Maie-Italia23 e centristi non ha attratto abbastanza parlamentari per garantire stabilità a un eventuale Conte ter. Solo ieri l’Udc, i cui senatori si sono più volte mostrati disponibili alla collaborazione, si è sfilata chiudendo a ogni dialogo. Azione e +Europa hanno aperto dopo l’appello di oggi di Zingaretti, ma per loro resta una condizione: “Siamo pronti a discutere di questo, ma certo non della prosecuzione di un esecutivo guidato da Conte, arrivato al capolinea“. Il Psi di Riccardo Nencini, invece, che a Palazzo Madama con il suo simbolo ha permesso ai renziani di costituire un gruppo autonomo, dopo il suo sì alla maggioranza dei giorni scorsi si mantiene sul filo dell’ambiguità. “Formare una maggioranza organica dentro un quadro politico certo, senza immaginare soluzioni di fortuna”, è la linea dettata dalla segreteria del partito dopo una riunione che si è svolta oggi. “Serve utilizzare queste ultime ore per ricostruire l’unità delle forze di maggioranza“. Viene quindi dato mandato a Enzo Maraio e al senatore Nencini di seguire questa linea durante la crisi. E’ presto comunque per dare per chiusa la partita. Per Palazzo Chigi al momento l’obiettivo è quello di avere un voto in più e spostare più avanti la costruzione di una maggioranza solida, anche perché al Senato non servirà la maggioranza assoluta (161 senatori), ma basterà un Sì in più rispetto ai no (leggi qui per il pallottoliere). Ma le trattative sono ancora tutte in divenire e le strategie possono mutare di ora in ora: anche per questo, il M5s ha tracciato la linea del “no” al governo tecnico, il sogno di Renzi. Intanto alle 17 si è svolto un vertice di circa un’ora tra i capigruppo di maggioranza e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, da cui tutti sono usciti con le bocche cucite, mantenendo “il massimo riserbo” sui possibili esiti della conta in Parlamento.

Renzi dopo aver spaccato il governo, pretende di essere il regista di una nuova coalizione – Proprio sulla paura per i numeri che ancora mancano in Senato gioca lo stesso Renzi, che in un’intervista al Corriere della Sera prova a rompere il fronte dei democratici: se qualcuno, dice, “nel Pd preferisce Mastella alla Bellanova o Di Battista a Rosato ce lo farà sapere. Noi vogliamo che si formi un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il Pd e per i suoi esponenti”. Il Pd sa, secondo Renzi, “che senza Italia viva non ci sono i numeri. Forse non sarà più amore, ma almeno è matematica. Se Zingaretti insiste a dire no a Italia viva, finisce col dare il Paese a Salvini“, ha detto l’ex premier. Il mantra di Italia Viva è spostare l’asticella a quota 161 per la maggioranza – quando in realtà per la fiducia basta che i Sì superino i No – e ripetere che Conte non c’è la farà: “I numeri non ci sono. Prima ne prendono atto, prima possiamo iniziare a costruire il futuro”, ribadisce anche Maria Elena Boschi sul Messaggero. Dall’ex ministra è arrivata un’altra proposta al Pd: “Devono fermarsi nella loro vana caccia ai responsabili e tornare a confrontarsi sulle proposte che abbiamo fatto”.

I renziani insomma continuano a provocare e a offrire il loro sostegno. In cambio però che si cambi tutto, a partire dalla leadership dell’esecutivo. “Il metodo in quella maggioranza va rivisto”, ha detto il presidente Iv Ettore Rosato a SkyTg24. “Non ci vogliono più in maggioranza? Io non chiedo di rientrare ma dico: guardate con quel metodo non fa andare da nessuna parte. Il problema non è Renzi ma il metodo del presidente del Consiglio. Non è vero che i problemi non ci sono e che siamo i migliori del mondo. Cosa succederà non credo dipenda da noi, ma da quello che decide di fare Conte e la sua maggioranza. Noi abbiamo descritto delle situazioni su cui non abbiamo avuto risposte”. E “la caccia al ‘responsabile’ non penso sia la miglior strategia per governare un Paese: non è così che si fa una maggioranza forte. In questo momento ci vuole solidità di progetto“.

Zingaretti alla direzione Pd: “Crisi incomprensibile e sconcertante”. E fa un altro appello ai “responsabili” – “Dopo il passaggio parlamentare bisognerà tornare in direzione e quella sarà la sede per una discussione più approfondita sulle scelte da fare sulla crisi politica“, ha esordito Nicola Zingaretti parlando alla direzione Pd. “Lo sconcerto che nel mondo intero nei governi, nelle persone, ha provocato la notizia della crisi affonda qui le radici, nel ritorno, il giorno dopo l’approvazione del recovery, di un’Italia che rischia di aprire una fase incomprensibile”. E ha continuato: “Il Pd è stata la forza che di più ha lavorato per superare i problemi politici, gli steccati di questa maggioranza, per costruire alleanze nuove e competitive, ne siamo orgogliosi , abbiamo ricominciato a vincere in Comuni incredibili anche nel profondo nord. Chi rompe e chi isola invece fa vincere la destra”. Molto dure le parole del segretario nei confronti di Renzi e di Italia viva: “Una cosa è rilanciare, rinnovare, cambiare, aprirsi e mettersi in discussione, altra cosa è distruggere, avere un approccio liquidatorio, aprire una cirsi al buio che rappresenta l’opposto della volontà di migliorare l’azione di governo. Se non si rispettano le opinioni degli altri, avendo la presunzione di tenere in considerazione solo le proprie, allora viene meno la fiducia e la possibilità di lavorare insieme”. La crisi “ha indebolito la credibilità dell’Italia, ha allontanato politica dai cittadini”.

Quindi Zingaretti ha fatto un appello alla “luce del sole” a chi intende dare il suo sostegno all’esecutivo: “Questo governo è un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il Parlamento che deve sancire o meno la fiducia“. Nel Parlamento “esistono sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che possono unirsi, noi facciamo un appello alla luce del sole e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l’Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro. Partiamo da questo appello alla responsabilità a tutte le sensibilità democratiche liberali ed europeiste che sono presenti in Parlamento. Dopo il voto troneremo a riunirci per stabilire la strada migliore”. Secondo Zingaretti, questo non significa ignorare le difficoltà affrontate dal governo giallorosso: “Sono stai mesi anche caratterizzati da problemi e ritardi, rivendico che siamo stati noi i primi a evidenziarlo. Fin dai primi giorni della formazione del governo abbiamo detto che non avremmo mai sostenuto un’idea di governabilità fine a se stessa solo per la gestione del potere, questo non ci interessa. Abbiamo condiviso questo giudizio con tutti gli alleati. Non ho problemi a dirlo. Abbiamo condiviso con Iv, 5s, Leu l’esigenza di un rilancio dell’azione di governo per superare ritardi e fragilità”. E, infine, Zingaretti ha chiuso a qualsiasi collaborazione con la destra nazionalista e populista: “I punti di riferimento del Pd sono: rifiutare ipotesi di coinvolgimento di una destra nazionalista e populista, strada non percorribile e accettabile”. La direzione del Pd, convocata in forma permanente, dopo le comunicazioni del segretario, è stata quindi riaggiornata al termine del passaggio nelle Aule parlamentari.

Bettini: “Questa alleanza libera da poteri dà fastidio, Conte dà fastidio” – Secondo il braccio destro di Zingaretti al Corriere della sera, a dare fastidio a determinati poteri è soprattutto l’alleanza che si è creata tra Pd e 5 stelle e il ruolo di Conte. È stata Italia Viva “a uscire dal governo sbattendo la porta, nel modo più irresponsabile e nel momento più sbagliato”, ha detto nell’intervista al Corriere. “I 5 Stelle sono confluiti nel campo europeista. È questo che dà fastidio a tanti. Dà fastidio l’alleanza tra Leu, Pd e 5 Stelle. Dà fastidio Conte, che di questa alleanza è il raccordo. Dà fastidio la sua libertà da poteri vecchi e nuovi. Dà fastidio un ruolo più forte del Vecchio Continente”. La linea del “mai più con Renzi” viene sposata anche da Luigi Zanda, senatore ed ex tesoriere Pd: “Nuovi governi con Renzi sono impossibili“, ha detto a Repubblica. Anche Zanda, come Bettini, parla di possibili approfittatori: “Ci sono potenze politiche e finanziarie che pensano di poter approfittare di questo passaggio per comprarsi l’Italia e colonizzare le nostre aziende”. Anche per questo, il senatore Pd dice di “essere molto preoccupato” e ritiene necessaria una maggioranza “forte e stabile“. Sul Messaggero ha invece parlato il ministro dem per il Sud Giuseppe Provenzano: “Noi abbiamo la necessità tutta democratica di andare in Parlamento, e li ognuno si deve assumere la propria responsabilità davanti agli italiani. Non c’è più spazio per trattative estenuanti e irrispettose”. Anche per Provenzano la frattura è insanabile.